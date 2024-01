GiottiVittoria lancia sul mercato italiano due Suv di origine cinese

Non è certo quello che immaginava il ministro Urso, quando si è augurato l’arrivo di un nuovo produttore di auto in Italia. Fatto sta che un nuovo brand si aggiunge a quelli del gruppo Stellantis ed alla Dr. E l’operazione ricalca in qualche misura proprio quella del costruttore molisano. Parliamo di GiottiVictoria Automotive, azienda che ha sede in Toscana, precisamente dalla provincia di Siena e che ha lanciato sul nostro mercato due Suv di origini cinesi.

Dai furgoni alle auto

Specializzato in veicoli commerciali leggeri, GiottiVictoria opera in Italia da circa 15 anni ed ora presenta i nuovi SUV V5 e V6 che hanno prezzi a partire da poco più di 20.000 euro. V5 e V6 sono due SUV di dimensioni medio-compatte. Entrambe sono e resteranno disponibili solo con trazione anteriore e cambio automatico, nonché con una dotazione di bordo piuttosto completa. L’obiettivo dell’azienda per i prossimi mesi è quello di introdurre sul mercato italiano una vera e propria gamma di crossover, che una volta completata dovrebbe comprendere fino a cinque modelli diversi. Tra questi non dovrebbero mancare crossover sempre a benzina, come la V4 che dovrebbe essere presentata entro la fine del primo semestre del 2024, e modelli più grandi, come la V7 e la V8.

La diatriba Cirelli-Baic

Intanto, sempre riguardo ai veicoli cinesi in Italia, è scontro a distanza fra il colosso cinese Baic e la casa automobilista italiana Cirelli Motor Company, azienda che è entrata nel mercato lo scorso giugno, mettendo in vendita alcuni Suv. “La società Cirelli Motor Company – recita un comunicato dell’azienda – segnala che non vi è alcuna irregolarità nelle sue attività di commercializzazione dei modelli Cirelli 2 e Cirelli 4, contrariamente a quanto emerso dalla stampa”.

La presa di posizione della Cirelli arriva dopo che la Baic aveva diffuso una nota in cui prendeva le distanze dal gruppo italiano. ” Cirelli Motor Company – prosegue il comunicato – smentisce di aver mai promosso i prodotti Baic sostituendosi al nome del costruttore, ma tutte le trasformazioni sul veicolo sono conseguenza di rigorosi controlli effettuati da funzionari tecnici abilitati dal Ministero dei Trasporti Italiano”. “La normativa europea – dice ancora la Cirelli – prevede che il soggetto importatore di prodotti extra Ue debba comunicare la denominazione commerciale ed il nome del costruttore. In totale trasparenza verso la propria clientela e in conformità con le leggi in vigore, Cirelli Motor Company lo ha sempre dichiarato”. “La nostra società – viene concluso – non ha, altresì, bisogno di alcuna autorizzazione da parte di Baic in quanto non ha alcuna volontà di sostituirsi nella denominazione come costruttore. Si limita, infatti, a commercializzare il prodotto assumendosi l’intera responsabilità, come da normativa Europea.”

Problema che riguarda anche Dr

La società molisana Dr, verso cui è stata aperta una istruttoria lo scorso ottobre, di fatto si muove sul mercato come Cirelli: importa auto dalla Cina, cambia il logo, aggiorna esteticamente le vetture e le rimette sul mercato. Una strategia che ha portato ottimi risultati a Dr, che l’anno scorso ha però firmato un accordo in esclusiva con Baic per la commercializzazione dei suoi prodotti in Europa.