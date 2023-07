Dal tavolo tra il governo e Stellantis, l'accordo per far ripartire l'auto in Italia

Un “accordo di transizione” per tutelare produzione ed occupazione negli stabilimenti Stellantis in Italia. È il risultato dell’incontro tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e l’amministratore delegato della casa automobilistica italo-francese, Carlos Tavares. Le parti hanno condiviso la necessità di invertire da subito il trend produttivo negativo degli ultimi venti anni, nella convinzione che l’Italia possa consolidare, nel nuovo contesto globale, la sua produzione industriale orgoglio del Made in Italy.

Da qui la formazione di un gruppo di lavoro tecnico per giungere in trenta giorni alla stesura dell’accordo. L’obbiettivo, come sottolineato dal ministro nelle scorse settimane, è quello di tornare a produrre nel nostro Paese almeno un milione di macchine (contro le poco più di 400 mila di oggi). “Sono fiducioso – ha detto in proposito Tavares – che insieme ad Adolfo Urso creeremo le condizioni per invertire innanzitutto la tendenza al calo dei volumi di produzione nei due anni a venire e per costruire la road map per produrre un milione di veicoli in Italia”.

L’azione del governo con Regioni, Anfia e sindacati

In questa logica Urso ha illustrato a Tavares il documento di politica industriale sull’automotive elaborato sulla base anche del confronto con le parti sociali e produttive e con le Regioni sede di stabilimenti di Stellantis, nel quale si indicano obiettivi e modalità per aumentare i livelli produttivi, ampliare la gamma dei modelli, investire su ricerca e innovazione, a tutela della occupazione e della intera filiera del settore.

E dopo il summit lo stesso Urso ha contattato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, capofila dei presidenti delle regioni dove sono presenti gli stabilimenti Stellantis, per aggiornarlo sugli esiti del colloquio e per concordare una nuova riunione (come quella già svoltasi il 21 giugno al Mimit) in vista, della finalizzazione dell’accordo. Con lo stesso fine, il ministro ha chiamato i segretari confederali e dei metalmeccanici di Cgil Cisl Uil e Ugl, oltre che il presidente dell’Anfia, con cui saranno calendarizzate specifiche riunioni nei prossimi giorni.

Il sereno dopo settimane di schermaglie

Novanta minuti di faccia a faccia, quelli di oggi, dopo settimane di schermaglie. A fronte degli annunci di aperture di nuove linee produttive in Africa ed in altri Paesi europei, il ministro aveva richiamato l’amministratore delegato del gruppo ex Fiat, ad un maggior “patriottismo” nei confronti di un Paese che ha sostenuto e continua a sostenere il gruppo anche attraverso gli ammortizzatori sociali.

Urso in quel contesto si era detto anche disponibile ad accogliere a braccia aperte altri gruppi automobilistici a fronte di quello che pareva un disimpegno di un gruppo sempre più a trazione francese. In un primo momento la risposta dell’Ad era stata lapidaria: “Un grande gruppo come il nostro investe dove ci sono le migliori condizioni”. Ma da quel giorno tutto sembra cambiato vista l’apertura odierna.

La sfida dell’elettrico

Sul tappeto c’è la grande sfida dell’elettrico. Il piano Stellantis prevede il passaggio al green nel giro di pochi anni con il varo di nuovi impianti produttivi e la riconversione di fabbriche di vari Paesi, tra cui l’Italia. L’impegno su Melfi era stato ribadito la scorsa settimana dall’amministratore delegato che però si era limitato a dare un generico punto di partenza nel prossimo anno. Da qui i timori dei sindacati che chiedevano maggiore chiarezza.

Una chiarezza che sembra essere emersa dopo l’incontro con Urso. “Nello stabilimento di Melfi – ha spiegato Stellantis in una nota – sarà prodotto un quinto modello, oltre ai quattro già annunciati. Si tratterà di modelli premium di alto valore per marchi stranieri, più uno italiano sulla nuovissima piattaforma Stla-M , presentata la scorsa settimana”. La nota aggiunge però che il programma avverrà “previo miglioramento delle prestazioni”. E probabilmente sarà proprio su questo punto che da domani governo e sindacati vorranno vederci chiaro.