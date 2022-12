Guida autonoma, Stellantis completa l'acquisizione dell'ungherese aiMotive

Stellantis completa l’acquisizione di aiMotive

Il gruppo automobilistico Stellantis ha completato l’acquisizione della startup ungherese aiMotive. Il gruppo si rafforza così nel settore della guida autonoma e dell’intelligenza artificiale. Il valore dell’operazione non è stato rivelato, ma aiMotive ha raccolto in passato circa 66 milioni di fondi in più round sottoscritti da investitori del calibro di Bosch, Samsung e Cisco. aiMotive lavora su quattro aree. AiDrive è una piattaforma software per la guida autonoma. AiData è invece una soluzione per gestire operazioni con intelligenza artificiale. AiWare contempla poi una serie di proprietà intellettuali in materia di microchip al silicio. AiSim è, infine, un software di simulazione per lo sviluppo della guida autonoma. Gli ultimi tre prodotti continueranno a essere forniti anche a costruttori terzi, clienti della startup ungherese. La piattaforma AiDrive sarà, invece, integrata in Stla Autodrive, il progetto di guida autonoma di Stellantis.

Nuove piattaforme tecnologiche

I team software di Stellantis stanno già sviluppando tre nuove piattaforme tecnologiche, tra cui Stla AutoDrive, che a partire dal 2024 saranno implementate in quattro nuove piattaforme dei veicoli. Tramite questa tecnologia l’azienda punta a generare circa 20 miliardi di euro di ricavi annui incrementali entro la fine del decennio nell’ambito di un piano strategico di elettrificazione e digitalizzazione sul quale sono stati investiti circa 30 miliardi. Si tratta di una sfida importante per il colosso dell’auto, che tra pandemia, guerra e crisi economica sta vivendo anni difficili. Nei primi dieci mesi del 2022 il gruppo ha immatricolato in Europa 1.728.623 veicoli, il 14,8% in meno di quanto fatto nello stesso periodo del 2021, con una quota di mercato calata dal 20,4 al 18,8%..