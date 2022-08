Honda e Lg investono 4,4 mld sulle batterie delle auto elettriche

Le batterie per le auto elettriche di Honda e Lg

La multinazionale giapponese Honda e la sudcoreana Lg sono intenzionate a investire 4,4 miliardi di dollari per realizzare una fabbrica di batterie per auto elettriche negli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le due aziende, precisando di voler avviare i lavori già il prossimo anno per esser pronte a partire con la produzione entro la fine del 2025. Secondo il quotidiano statunitense Wall Street Journal, l’impianto verrebbe costruito in Ohio, dove Honda ha già una delle sue più grandi fabbriche (a Marysville).

L’investimento rientrerebbe nel piano della casa automobilistica giapponese di abbandonare la produzione di auto a combustibili fossili entro il 2040. Ad aprile la società ha fatto sapere di voler investire per questo obiettivo nel prossimo decennio 5 mila miliardi di yen, pari a circa 36 miliardi di dollari, arrivando a produrre 30 modelli di veicoli elettrici entro il 2030. L’impianto in Ohio, nei piani di Honda e Lg, avrebbe la capacità di produrre 40 gigawattore di batterie ogni anno, sufficienti ad alimentare oltre 700 mila veicoli secondo le attuali stime dell’Agenzia internazionale per l’energia (Aie).