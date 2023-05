I freni Brembo spingono sull'acceleratore: crescono ricavi e utile

Brembo, crescono ricavi e utile

Buon inizio 2023 per Brembo . Il gruppo , gruppo bergamasco, leader nella produzione di sistemi frenanti e quotato a Euronext Milan ha chiuso il primo trimestre con ricavi netti consolidati pari a 961,9 milioni di euro, in crescita del 12,2% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente. Tutti i segmenti hanno mostrato un andamento positivo: il settore auto è in crescita del 12,9%, le applicazioni per motocicli del 3%, quelle per veicoli commerciali del 14% e le competizioni del 23,4%. L’Ebitda del trimestre ammonta a 168,3 milioni (17,5% dei ricavi), rispetto a 150,8 milioni del primo trimestre 2022 (17,6% dei ricavi). Il trimestre chiude con un utile netto di 76,8 milioni, che si confronta con 71,7 milioni dell’analogo periodo dell’anno precedente (+7,2%).

Crescita doppia cifra

“I risultati del primo trimestre 2023, approvati dal consiglio di amministrazione, evidenziano una crescita dei ricavi a doppia cifra rispetto al primo trimestre dell’anno scorso – ha commentato il presidente esecutivo Matteo Tiraboschi – Il contributo è arrivato da tutti i segmenti di business, a dimostrazione di come Brembo mantenga la propria posizione di leadership tecnologica nel mercato di riferimento“. “Nel contesto di un settore automotive in profonda trasformazione, stiamo investendo per rafforzare la nostra presenza industriale nel mondo – ha aggiunto – In Messico stiamo completando il raddoppio del nostro stabilimento di Escobedo. In Cina amplieremo il sito di Nanchino tra produzione e ricerca, mentre in Polonia realizzeremo una nuova fonderia tecnologicamente all’avanguardia. Tre investimenti importanti per contribuire alla nostra crescita e consolidare il nostro ruolo di solution provider”.

Germania, Francia e Nord America

In dettaglio, a livello geografico, le vendite crescono in Italia del 4%, in Germania del 26,8%, in Francia del 19,7%, nel Regno Unito del 2,4% (+3,1% a cambi costanti), mentre la Cina é in calo del 9,1% e il mercato nordamericano (Stati Uniti, Messico e Canada) è in crescita del 14,1%. L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo si attesta a 506,4 milioni, in aumento di 4,4 milioni rispetto al 31 dicembre scorso.

Per quanto riguarda le previsioni, il portafoglio ordini “si conferma solido a livello globale anche per i prossimi mesi”. La società prevede che salvo mutazioni significative dell’attuale contesto macroeconomico e geopolitico, l’attesa per l’anno in corso è di ricavi in crescita nell’intorno del 10% e margini percentuali in linea con l’anno precedente.