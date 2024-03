Il ceo di Bosh, Hartung: "L'Ue sbanda sull'auto. Elettrificazione solo dopo il 2060"

Le decisioni dell’Unione europea sul futuro dell‘auto? “Sbagliate, perché puntare sul solo elettrico è miope e non tiene conto della realtà”. Il 2035 come data della fine del motore endotermico per combattere l’inquinamento? “Irrealistico, perché l’inquinamento si affronta puntando su vetture meno inquinanti ma alla portata di tutte le tasche. Vietare la vendita di auto a benzina e diesel significa obbligare le fasce più deboli a posticipare il cambio dell’auto è tenersi modelli vecchi e inquinanti”.

Stefan Hartung, amministratore delegato di Bosh (uno dei colossi tra i fornitori dell’industria automotive) non nasconde le sue critiche all’ambientalismo ideologico che ha orientato le scelte della Commissione Ue: “Anche se le decisioni in materia ambientale andavano prese”. Critiche, con un avvertimento: “Per passare completamente al green ci vorrà il doppio del tempo di quello ipotizzato e dunque l’intero parco auto potrà risultare elettrificato non prima di 30-35 anni e sempre che la domanda diventi più sostenuta, parliamo di una data posteriore al 2060″.

Il ruolo fondamentale di benzina e diesel

Hartung ha sottolineato quindi che le auto a combustione interna, benzina e diesel, saranno ancora fondamentali nei prossimi anni. L’azienda tedesca, da anni partner delle principali realtà mondiali dell’auto, si dice convinta che le vetture a combustione devono continuare ad essere disponibili, anche perché “Non si può obbligare i clienti europei, ma anche fuori dall’Europa a non usarli”.

“Alla luce del fatto – aggiunge – che gli stessi produttori di veicoli ora ci dicono che l’accelerazione verso le vetture a spina sarà più lenta di quanto ipotizzato in precedenza”. “L’elettrificazione completa – conclude il manager – richiede al momento delle invenzioni e delle soluzioni che ancora non esistono. Chi ad esempio utilizza l’auto per svariate ore al giorno necessita di una batteria super performante, ma che oggi sarebbe eccessivamente pesante”.

Al Politecnico di Torino si promuovono idrogeno e biocombustibili

Sta di fatto che dal convegno “Vetture elettriche, combustibili alternativi e mix energetico: la loro evoluzione”, organizzato al Politecnico di Torino e da CareGiver esce un modo diverso, ed a tratti antitetico, di affrontare l’inquinamento da traffico veicolare rispetto a quanto deciso dall’Unione europea. “Temo che l‘Europa, con il suo pensiero unico nei confronti dell’auto elettrica, stia andando contro l’iceberg come il Titanic” ha sottolineato Renzo Porro, fondatore di CareGiver.

“Occorre aumentare il numero delle vetture più piccole in circolazione per ridurre gli sprechi, difendere l’industria europea dell’auto dalla concorrenza cinese, spingere verso la diffusione di combustibili alternativi per i motori attuali, l’utilizzo dell’idrogeno e il ritorno al nucleare oltre all’utilizzo delle sorgenti rinnovabili perché queste sono meno facilmente utilizzabili di quanto non si creda” ha aggiunto. “Defossilizzare i trasporti richiede l’impiego di tutte le soluzioni disponibili – ha precisato dal canto suo David Chiaramonti, docente del dipartimento di Energia del Politecnico di Torino. -I biocombustibili e gli e-fuel avranno una parte importante di un futuro mix nel prossimo decennio e i mercati dell’energia possono offrire opportunità per la transizione davvero green”.