Il colosso Chery pronto a lanciare in Italia la "Panda cinese"

Prosegue l’invasione cinese

Chery, prima casa automobilistica ad esportare i propri prodotti, e prima casa per numero di vetture esportate, si prepara a raddoppiare in Italia. Dopo l’annuncio dello sbarco entro l’anno col marchio Omoda (con un Suv, l’Omado 5 di 4,5 metri a benzina, ibrido plug-in e 100% elettrico particolare) ora il colosso del Dragone fa sapere che in listino ci sarà anche la Jaecco, sempre un Suv ma compatto, leggero, urbano di classe A (lo stesso della Fiat Panda).

La citycar

Le prime foto della Jaecco diffuse dall’azienda sono quelle del modello ancora camuffato ma da quello che si può intuire l’auto ha linee tese e affilate, con proporzioni squadrate e con grandi passaruota. I fari anteriori sono sottili. In realtà la sensazione è che sia maggiore di una classe A, ma staremo a vedere. E poco si sa anche dell’Omoda. La casa parla di una versione di lancio con un motore ibrido plug-in. Parlando di versioni elettrificate, ricordiamo che da settembre 2023 la Omoda 5 sarà prodotta anche a zero emissioni.