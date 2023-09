Il grande flop delle due ruote elettriche: vendite a -54% rispetto al 2022

Flop delle moto elettriche

Se l’auto elettrica si muove a velocità di lumaca (siamo sotto il 5% del mercato totale) per le moto la situazione è addirittura peggiore. In luglio il flop di vendita delle due ruote a spina ( -35,59%) è stato pari alla grancassa ambientalista che da Bruxelles cerca di spingere, invano, gli italiani verso l’acquisto dei veicoli green. Tra l’altro il pessimo dato di luglio segue la voragine di giugno: -54,82 % di moto elettriche vendute rispetto allo stesso mese del 2022. Sta di fatto che in un mese le immatricolazioni sono state poco meno di millequattrocento che porta il dato dei primi sette mesi dell’anno a 8.634 mezzi venduti . La frenata ha riguardato soprattutto gli scooter, che con 735 immatricolazioni hanno avuto un calo percentuale del 44,70. Una vera debacle se si considera che, come avviene per le quattro ruote, ad acquistare i modelli elettrici sono le agenzie di noleggio o di bike sharing.

Flop elettrico in un mercato che vola

Una situazione ancor più negativa se si pensa che il corto circuito delle moto green avviene proprio nel momento in cui si assiste invece ad una fortissima crescita dell’intero comparto delle due ruote. Dopo un primo semestre 2023, che aveva chiuso con +16,8% sul 2022, anche il mese di luglio infatti segna un ulteriore incremento di poco meno del 17%. Una impennata che fa dire a Paolo Magri, presidente di Confindustria Ancma (l’ Associazione nazionale ciclo motociclo accessori) che siamo di fronte ad un “fortissimo desiderio di due ruote degli italiani”. “Un segnale molto incoraggiante – aggiunge Magri, – che avvalora il ruolo centrale dei prodotti della nostra industria nella mobilità e nello svago e che alimenta le aspettative su Eincma, l’evento espositivo più importante del settore che si svolgerà a Milano il prossimo novembre”.

I motivi della debacle

Ma perché i motocilisti fanno marameo, nonostante anche gli incentivi, a chi propone motorini, moto e scooter a spina? I motivi vanno a braccetto con quelli degli automobilisti: scarse prestazioni, prezzo elevato dei mezzi, insufficiente autonomia (con le Case che spesso dichiarano chilometraggi calcolati “in piano” e dunque superiori al reale), una rete modesta (ed in certe regioni praticamente assente) dei punti di ricarica. Ma anche la volontà dei marchi più blasonati, di puntare su nuovi modelli tradizionali, inseguendo più i desideri del grande pubblico di appassionati che i diktat imposti dall’ ambientalismo ideologico delle varie Commissioni Ue.

Una posizione ben riassunta in una recente intervista a Bloomberg di, Jason Chinnock, ceo di Ducati Nord America, il quale ha dichiarato che ci vorranno ancora diversi anni prima che Ducati produca un modello elettrico di serie. Il motivo? Secondo la Casa, lo sviluppo tecnologico delle batterie non è ancora sufficiente per assicurare un livello di prestazione sufficiente in linea coi progetti del brand.

L’elettrico spegne le Case europee

Ma c’è di più. E lo spiega un manager di un grande gruppo nipponico. “Con l’elettrico rischiamo di perdere la nostra unica forza, che è quella del motore – ci rivela il dirigente. – Senza questa tecnologia diventiamo dei semplici assemblatori”. “Un giorno, quando le moto elettriche saranno diffuse, il paradigma cambierà – prosegue il top manager che vuol mantenere l’anonimato. – Gli attori principali saranno i produttori di batterie. Saranno Samsung, LG, Panasonic e altri a creare i motori delle nostre moto. Tutto dipenderà dalla loro capacità di evolvere la tecnologia dei pacchi batterie. Cosa resterà quindi ai costruttori di moto che non hanno in casa una tecnologia elettrica? Poco o niente, se non il design e l’assemblaggio”.

Un ragionamento che non fa una piega: perché, ci chiediamo, una Casa dovrebbe spingere per la transizione ad una tecnologia che di fatto toglierebbe l’unico primato di cui dispone, ossia la tecnologia e il know how del motore termico? E se ciò è vero per il Giappone lo è ancora di più per il nostro Paese, che annovera storici e gloriosi marchi, che in questi anni se la sono giocata alla pari (anche vincendo) con i colossi Usa e del Sol Levante nel segno delle prestazioni e della qualità.

La svolta di Bruxelles

Fortunatamente per ora il divieto imposto dall’Unione europea, che ha decretato lo stop alla vendita di veicoli diesel e benzina dal 2035 non riguarda le moto. Anche perché in fatto di emissioni i motocicli con nuova tecnologia sono ecologicamente inattaccabili. In realtà qualche anno fa, nel pieno del delirio green vi era stato qualche tentativo di inserire anche le due ruote nella lista dei veicoli che avrebbero dovuto sottostare ai nuovi criteri. Un tentativo sventato e che oggi ha ulteriormente perso consistenza con il vento nuovo che soffia a Bruxelles e che sta imponendo alla Commissione un passaggio meno forzato e più graduale verso tecnologie meno inquinanti, che non sono necessariamente il solo elettrico ma anche l’endotermico e-fuel di nuova generazione. E se ciò equivale ad un ainiezione di buonsenso sul fronte delle auto, avle ancor più nel mondo delle due ruote.