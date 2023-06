Il prezzo di un'auto nuova? Il 40% è per l'elettronica

L’elettronica pesa per il 40% sul prezzo delle auto

Vent’anni fa solo il 25% delle auto aveva airbag frontali, Meno del 20% era equipaggiato con dispositivi di controllo della stabilità, airbag laterali, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, sensori di parcheggio e sistema di attenzione agli angoli ciechi. Per non parlare poi dei dispositivi elettronici di controllo delle emissioni e delle dotazioni per la connettività e la navigazione, di cui si sentiva a malapena parlare.

Da allora tecnologia e sicurezza sono cresciute e nel 2017 alcune di queste dotazioni era sull’80% delle auto in vendita. Ma è da poco più di cinque anni che si è assistito ad un vero e proprio balzo tecnologico con l’arrivo, anche su svariati modelli di fascia media, di frenata automatica di emergenza, cruise control adattivo, start& stop, sistemi anti-sonno, ottimizzazione dei consumi, sino alla più evoluta guida semi-autonoma e più in generale l’evoluzione dei motori ibridi ed elettrici. Una rivoluzione che non ha riguardato solo la sicurezza ma anche il comfort e la connettività.

Evoluzione a caro prezzo

Ma quanto pesa questo “carico” di elettronica sul costo finale di una vettura? Intanto una premessa: i prezzi delle auto in Italia sono quasi raddoppiati in appena 10 anni. Lo afferma Assoutenti, che ha realizzato uno studio mettendo a confronto i listini praticati dalle maggiori case automobilistiche. Nel 2013 per acquistare una autovettura nuova si spendevano in media 18mila euro, una cifra salita oggi a 26mila euro con un aumento del +44,4%.

Ebbene una ricerca di Deloitte evidenza quanto sia stato proprio il sempre maggior peso dell’elettronica ad aver fatto lievitare i listini. Se nel Duemila il peso delle componenti elettroniche era del 18% sul prezzo finale, solo 10 anni più tardi si arrivava al 27%, per salire ulteriormente al 40% nei 2020. La società di consulenza stima che entro il 2030 il costo di un’auto sarà composto da un 55% relativo alle pure e semplici parti meccaniche (carrozzeria, motore, altre parti meccaniche ecc.) ed un 45% dal “bagaglio elettronico”.

Ma perché l’elettronica è così salata?

La recente carenza di microchip, dovuti alla difficoltà di approvvigionamento, ha messo drammaticamente in luce l’importanza dell’elettronica Detto questo Deloitte stima che il 40% del budget di sviluppo di un veicolo, dalla progettazione fino alla produzione, possa essere attribuito all’integrazione dei sistemi, al test, alla verifica e alla loro convalida. Tenere traccia di tutta l’elettronica e dei software attuali in ogni modello prodotto e venduto è poi un compito estremamente oneroso. Altro grande problema deriva dal collegare e alimentare tutte le centraline, i sensori e gli altri dispositivi elettronici delle auto. Un lavoro che richiede una grande quantità di cavi e uno sforzo manuale non indifferente per posizione tutto correttamente. Di fatto il cablaggio di rete di un’auto arriva a coinvolgere migliaia di componenti e cavi lunghi fino a cinque chilometri. Non è un caso che ridurre peso e complessità dei cablaggi è diventato uno degli obiettivi principali delle case automobilistiche.

Ma un altro grande problema è poi quello di testare efficacemente tutti i software e le combinazioni di strumenti elettronici a bordo. E dato l’altissimo numero di setup possibili, non è semplice controllare e provare tutto. Soprattutto con l’evoluzione dell’auto elettrica le case automobilistiche e i fornitori stanno mettendo in atto collaborazioni sempre più strette sino alla creazione di società ad hoc. Negli ultimi anni, con l’avvento di app mobili e servizi basati sul cloud sono per giunta aumentati i possibili rischi di attacco informatico. I governi, proprio per scongiurare che un hacker metta a rischio la sicurezza di passeggeri e pedoni, stano varando obblighi sempre più stringenti (e costosi) riguardo la sicurezza informatica. Obblighi che ricadono ovviamente sui produttori di automobili e quindi sui consumatori.

L’auto del futuro

Secondo un report di Goldman Sachs le chiavi dello sviluppo dell’industria automobilistica sarà proprio l’elettronica unita alla tecnologia. Precisi i fattori che guideranno il cambiamento: l’auto del futuro, non necessariamente elettrica, dovrà comunque essere a basse emissioni di CO2 come stanno già chiedendo i consumatori più giovani. E più sicura, anche per via dell’invecchiamento della popolazione (e quindi anche degli automobilisti). Un’auto più smart e più funzionale, con motori ad alta efficienza e materiali più leggeri. E, grazie al 5G, che consente all’auto di dialogare in tempo reale con l’ambiente circostante, avrà sistemi evoluti di guida autonoma. Secondo Goldman Sachs l’auto di domani dovrà anche avere prezzi accessibili. Impresa, quest’ultima, visti anche l’evoluzione tracciata da Deloitte, certamente non facile.