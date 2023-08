Immatricolazioni, a luglio le auto elettriche in Italia fanno flop

Immatricolazioni, anche a luglio le auto elettriche in Italia fanno flop

L’auto elettrica in Italia continua a rimanere spenta. A luglio (ultimi dati Unrae) le immatricolazioni di vetture a spina nel nostro Paese sono rimaste inchiodate a quota 3,4%. Considerando il fatto che quasi l’80% dei contratti green riguardano auto aziendali o per il noleggio, ne risulta che gli automobilisti italiani dell’elettrico proprio non ne vogliono sapere. Un bel problema per Stellantis e per le fabbriche italiane che, nei piani del gruppo italo-francese, si dovranno riconvertire alla nuova tecnologia in tempi brevi.

Diversa la situazione europea con le auto a spina al 14,59% (+ 62,4%), Ma anche in questo caso il dato medio sconta una più marcata crescita nei Paesi del Nord (Svezia, Norvegia, Olanda, ecc,) e incrementi risibili al Sud. Una conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, che il passaggio all’elettrico è direttamente legato al reddito pro capite dei cittadini. Le auto a spina costano infatti mediamente il 30% in più degli stessi modelli a motore endotermico, hanno un mercato dell’usato meno brillante e necessitano di una rete di centraline di rifornimento che in alcuni Paesi (Italia in testa) è ancora lacunoso.

“Chi deve acquistare una nuova auto ora guarda anche all’ elettrico – conferma Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, – ma non sempre vede in questo tipo di vettura una soluzione adeguata. A ciò si aggiunge che un forte disincentivo viene dagli aumenti di prezzi con i listini delle elettriche ancora molto lontani dalle possibilità di spesa delle masse”.

Prosegue la crescita, ma siamo lontani dal pre-Covid

Resta il fatto che per il mercato europeo, sottolinea Unrae “è il dodicesimo incremento consecutivo” dovuto al venir meno, spiega il Centro studi Promotor commentando i dati, di una parte dei fattori che avevano fortemente colpito il settore “con la pandemia all’inizio del 2020 e poi con le conseguenze della guerra in Ucraina e le forti carenze di componenti essenziali per la costruzione di autoveicoli”. Un dato che però non deve far cantare vittoria perché “resta ancora un gap nei primi sette mesi 2023 del 21,98% sullo stesso periodo del 2019″.

“Il mercato automobilistico europeo – osserva Promotor – è ben lontano dall’essere tornato alla normalità. Le nuove immatricolazioni in molti Paesi non riescono a soddisfare completamente l’esigenza di rottamare le vetture più vecchie e di conseguenza più inquinanti e più pericolose”. Da un lato vi sono ancora “lunghe attese per la consegna di modelli la cui produzione è penalizzata dalle carenze che ancora permangono di componenti e dall’altro c’è una crisi della domanda determinata dalle incertezze in molti Paesi per la transizione energetica imposta dall’Unione Europea”.

L’auto a benzina resta centrale, bene le ibride

Nel mese di luglio il mercato europeo delle auto a benzina è cresciuto del 5%, raggiungendo le 304.903 unità. La quota di mercato è però scesa dal 39,3% al 35,8% rispetto allo scorso luglio. Questa crescita è stata trainata principalmente da una solida performance nei principali mercati, in particolare Francia (+16,4%) e Germania (+12,5%). Nei primi sette mesi di quest’anno sono state vendute oltre 2,3 milioni di auto a benzina, con un sostanziale aumento del 14,3% rispetto al 2022. D’altro canto, il mercato Ue delle auto diesel ha continuato a diminuire (-9,1% a luglio), nonostante la crescita in Germania (+2,7%) e nei mercati dell’Europa centrale e orientale, in particolare Slovacchia (+36,1%) e Romania (+19,8%). ). Le auto diesel rappresentano ora una quota di mercato del 14,1%, in calo rispetto al 17,9% del luglio dello scorso anno. Le nuove immatricolazioni di auto ibride sono aumentate del 31,6% a luglio, alimentate principalmente dalla solida crescita nei maggiori mercati della regione: Germania (+46,6%), Francia (+32,8%), Spagna (+30,8%) e Italia (+16,7%). Ciò ha portato ad un incremento cumulato del 28,5%, con quasi 1,6 milioni di unità vendute tra gennaio e luglio, pari ad un quarto della quota di mercato. Il mese scorso, le nuove immatricolazioni di auto ibride plug-in nell’UE sono aumentate del 14,5%, raggiungendo 67.060 unità. La forte performance nei principali mercati come Paesi Bassi (+107,6%), Francia (+80%) e Spagna (+42,7%) è stata compensata da un calo in Germania (-39,5%), il mercato più grande per questo tipo di carburante. Nonostante questa crescita, la quota di mercato delle auto ibride plug-in è rimasta stabile al 7,9% a luglio.

Stellantis seconda ma in calo

A livello di gruppi automobilistici, Volkswagen mantiene la sua leadership con 233.184 auto immatricolate a luglio (+17,9% sullo stesso mese dello scorso anno), seguito da Stellantis (144.227, -6,1%), Renault (90.310, +16,9%), Hyundai (78.609, +3,2%), Toyota (57.589, +15,2%).