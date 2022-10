Le immatricolazioni auto di settembre

A settembre 2022 sono state immatricolate 110.976 autovetture a fronte delle 105.318 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, con un aumento del 5,37 per cento. Il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili comunica il dato definitivo sulle immatricolazioni di autovetture, dopo il dato parziale, per motivi tecnici, pubblicato il primo ottobre scorso. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 499.390, ha interessato per il 22,22 per cento vetture nuove e per il 77,78 per cento vetture usate.