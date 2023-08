Cina, dopo il boom del settore i "cimiteri" delle auto elettriche

Cina, i cimiteri di auto elettriche

Decine di migliaia di auto elettriche abbandonate nelle periferie di almeno dodici grandi città cinesi. E’ quanto rivelato da Bloomberg che si avvale anche di immagini fotografiche e satellitari. Il colpo d’occhio su alcuni di questi immensi “cimiteri del green” è davvero impressionante: ad Hangzhou ad esempio in mezzo ad erbacce ed immondizia, i veicoli, sorprendentemente allineati quasi fossero in un parcheggio, arrivano sino alla linea dell’orizzonte.

Guardando più da vicino si scopre poi dal numero di targa, che la maggior parte delle carcasse non è più vecchia di tre-cinque anni. Non solo: pare che i proprietari le abbiano abbandonate in tutta fretta, tanto che all’interno sono ancora presenti gadget della Casa costruttrice ed oggetti personali dei guidatori.

Le ragioni dello sfacelo

Ma da cosa nasce un simile sfacelo? “Circa un decennio fa, incoraggiati e supportati dal governo di Pechino che voleva incoraggiare un business di cui controlla materie prime e produzione e ripulirsi l’immagine mondiale di Paese inquinatore, centinaia di produttori di auto cinesi si sono lanciati nella produzione di veicoli elettrici – spiega Joung Huang, senior analist di Jsc Auitomotive, una società di consulenza con uffici a Shanghai e Stoccarda. – Oltre agli aiuti di Stato il governo ha anche spinto il mercato, soprattutto le aziende, verso l’acquisto di auto green a scapito dei modelli a motore endotermico. Ciò ha creato una enorme bolla di offerta di prodotti che però in breve tempo si sono rivelati obsoleti. Da qui il fallimento di una intera filiera fatta da Case automobilistiche (sia start up che più consolidate) che si sono gettate a capofitto sull’auto a spina, che di imprese di noleggio che si sono trovare in magazzino vetture con una autonomia inferiore ai cento chilometri”.

Una bolla che non ha esaurito i propri effetti, basti pensare che le Case che nel 2019 erano oltre 500 ora sono appena un centinaio. E la situazione si è fatta ancor più drammatica quest’anno che ha visto per la prima volta la contrazione della vendita di veicoli in Cina. Da qui il tentativo (riuscito in Europa grazie al lassissmo dell’Ue) di invadere i mercati occidentali per sostenere i bilanci e disfarsi della sovrapproduzione interna.

Gli effetti deleteri della corsa all’elettrico

“Non rispettare le logiche di mercato e le esigenze dei consumatori – è il parere dell’analista di Jsc – unito ad una eccessiva accelerazione verso una tecnologia come l’elettrico, che deve fare ancora significativi passi avanti per consolidarsi, ha creato un problema che in Cina sta assumendo connotazioni drammatiche”. “Siamo inoltre di fronte – dice ancora Huang – ad una situazione che paradossalmente sta accelerando l’inquinamento nel Paese del Dragone. Questa massa di auto elettriche abbandonate e non smaltite, con il carico di batterie altamente tossiche, è come una bomba ad orologeria pronta ad esplodere”. “Pochi mesi fa il governo cinese – conclude l’analista – ha imposto alle amministrazioni locali di bonificare queste immense aree di auto abbandonate”. Ma ben poco è stato fatto come attesta l’inchiesta di Bloomberg.

L’Europa impari la lezione

La corsa forsennata all’auto elettrica, con annunci sempre più roboanti su super batterie ed auto dall’autonomia quasi illimitata, si sta ripentendo oggi anche in Europa e negli Stati Uniti. Lo stesso amministratore delegato di Zf Friedrichshafen, multinazionale tedesca produttrice di componenti per l’industria dei trasporti, solo poche settimane fa (come riportato da Verità & Affari) ha lanciato l’allarme su questa politica degli annunci non sopportata dalla realtà.

Una campagna green che induce il consumatore a lasciare l’endotermico e comprare un’auto elettrica che costa troppo e soprattutto in breve tempo diventerà obsoleta (e dunque non più rivendibile). Il rischio, insomma, è che la politica dissennata voluta da Bruxelles che ha imposto il divieto di vendita di auto diesel e benzina dal 2035, finisca per trasformare anche le periferie delle nostre città in enormi “cimiteri” dell’auto elettrica.