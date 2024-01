Auto, il nuovo Piano degli incentivi. Promosse le italiane, Tesla potrebbe essere esclusa

Incentivi per auto elettriche che partono da 6.000 euro e arrivano a 13.750 euro se si rottama un’auto Euro2 e si ha un Isee sotto i 30mila euro. L’aiuto per l’acquisto di una vettura ibrida va da 4 a 10mila euro, e quello per un’auto a basse emissioni dai 1.500 ai 3.000 euro.

Sono alcune delle ipotesi contenute nella bozza di lavoro per il rinnovo degli incentivi per il settore dell’auto, sui quali il governo punta a utilizzare risorse per 930 milioni, 570 milioni di nuovi fondi per l’automotive, il resto dai residui dei vecchi incentivi. L’intervento riguarda anche veicoli commerciali, taxi e noleggi a lungo termine.

L’appuntamento per discutere dei nuovi incentivi sarà il primo febbraio in un incontro plenario del Tavolo Automotive: la riunione si terrà a Palazzo Piacentini, sede del Mimit, e sarà presieduta dal ministro Adolfo Urso. Nel corso dell’incontro, a cui parteciperanno i principali rappresentanti delle imprese del settore, oltre alle organizzazioni della filiera, verrà illustrato il nuovo Piano degli incentivi per il settore automotive di prossima attivazione.

Pilastri del Piano sono lo svecchiamento del parco auto, col sostegno ai redditi più bassi, e il rilancio della produzione di veicoli in Italia; sono inoltre previsti il raddoppio degli incentivi per Taxi e Ncc e l’avvio in forma sperimentale della formula del leasing sociale. Dovrebbero essere previsti poi sconti sull’acquisto di auto elettriche che variano da 6.000 euro a 13.750 euro sono disponibili, raggiungendo l’importo massimo quando si rottama un’auto Euro2 e si presenta un Isee inferiore a 30.000 euro. Per quanto riguarda l’acquisto di vetture ibride, l’incentivo va da 4.000 a 10.000 euro, mentre per le auto a basse emissioni si situano tra 1.500 e 3.000 euro.

Tesla esclusiva

Ma la vera curiosità è che Tesla, oltre che i costruttori cinesi, potrebbero essere esclusi dai nuovi incentivi auto 2024 che il governo presenterà il prossimo 1 febbraio. Anche se, secondo le anticipazioni, il bonus favorirà l’acquisto di vetture elettriche e plug-in il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha fatto chiaramente intendere che gli incentivi dovranno favorire le vetture di casa, quindi quelle prodotte in Italia. Se così fosse, e sarebbe clamoroso ma in linea con quanto avviene negli Usa, a non usufruire degli incentivi potrebbero anche essere Volkswagen, Mg e Dacia. In realtà per queste ultime, essendo Case europee, il discorso è diverso.

Sta di fatto che l’obiettivo del governo, resta quello di favorire la diffusione delle auto a zero emissioni e nel contempo garantire un ricambio, rottamando le vetture più vecchie e quindi più inquinanti. Per ora una “mission impossible” visto che anche il dato di dicembre ha visto le auto a spina inchiodate ben sotto il 5% del mercato.

Quali sono le auto tutte italiane

Se davvero gli incentivi riguarderanno esclusivamente vetture made in Italy la lista delle promosse non è lunga. Risultano essere auto tricolori la nuova Abarth 500e e la FIAT 500e, entrambe costruite presso l’impianto Stellantis di Mirafiori (Torino). Anche se non sono 100% elettriche, le Alfa Romeo Giulia e Stelvio arrivano da Cassino, mentre a Pomigliano d’Arco nasce la Tonale. Sempre a Pomigliano viene costruita la Dodge Hornet, anche se destinata al mercato Usa comunque è venduta in Italia come marchio importato. E ancora la “regina del mercato” Fiat Panda. A Melfi prende invece forma la FIAT 500X assieme alla Jeep Compass e alla Renegade. Da chiarire invece se in lista entreranno vetture di natrice cinese ma prodotte nella Penisola come le DR: dalla nuova DR 1.0 EV alla DR 8, passando per la 3.0, la 4.0, la 5.0, la 6.0 e la 7.0.

Obbiettivo 1 milione di auto

In attesa dell’1 febbraio il Ministero terrà degli incontri con Stellantis: le prime cinque riunioni avverranno tra il 22 e il 24 gennaio 2024, nel mese di febbraio invece sono “previste altre due convocazioni per ogni singolo gruppo di lavoro per un totale di 15 incontri nel periodo”. L’obbiettivo è tornare a produrre in Italia un milione di auto dalle poco più di 400 mila attuali.

L’appello delle associazioni

Di fronte al brusco rallentamento delle vendite di auto nel mese di novembre arriva l’appello dell’Unrae. Il presidente dell’associazione Michele Crisci chiede dunque al governo estrema chiarezza nell’annuncio del 1 febbraio. “In questo momento il mercato paga l’attesa per i bonus – ha detto Crisci, – e l’incertezza potrebbe penalizzare anche le vendite di gennaio. L’Unrae sottolinea come lo steso mercato tedesco abbia subito un brusco rallentamento dopo la fine degli incentivi ed in questa fase “il solo effetto annuncio contribuisce a bloccare i consumatori”.