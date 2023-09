Indagine Carvago, sono tedesche le auto usate più vendute in Italia

Quale sono le auto usate e più vendute nel nostro paese? Oltre a quelle di piccola cilindrata ci sono i suv di fascia media. Ovviamente le motorizzazioni sono diesel o benzina mentre l’elettrico dispone di una ristrettissima fascia di mercato. L’indagine è di Carvago.com, marketplace europeo con oltre 700mila auto usate a disposizione, che ha analizzato l’interesse degli italiani verso il mondo delle quattro ruote confrontandolo con quello dei tedeschi.

Dalla ricerca si evince che Bmw, Mercedes-Benz e Audi sono stati i marchi automobilistici più richiesti in Italia e Germania, dove l’unica differenza di popolarità va dal quarto al decimo posto. Infatti mentre gli italiani sono fedeli ai marchi nazionali (Fiat al quinto e Alfa Romeo al settimo), i tedeschi ricercano maggiormente marchi giapponesi come Toyota, Mazda e Honda. Alfa Romeo rimane in ogni caso il produttore nostrano più popolare in Germania, collocandosi al dodicesimo posto.

In Italia la classifica delle dieci auto più cercate è così composta: Audi A3 e Q3, Volkswagen golf, Audi A4, Bmw X1, Audi A1, Bmw1, Alfa Romeo Giulia, Fiat Panda, Wolkswagen Tiguan. In Germania, invece, troviamo Bmw, Audi, Wolkswagen, Mercedes-Benz, Skoda, Ford, Toyota, Volvo, Mazda e Hyundai.

Italiani più propensi all’acquisto di auto ibride

Dall’indagine è emerso un dato sorprendente: gli italiani sono più propensi a cercare motori alternativi (ibride o elettriche) rispetto ai tedeschi. Quasi il 20% dei clienti italiani ha cercato sul portale Carvago questa tipologia di motori rispetto a poco più del 15% dei tedeschi.

I filtri di ricerca più utilizzati sono stati il modello per famiglie (65,79%), prezzo (51,2%), allestimenti (58,6%), immatricolazione (47,14%) e chilometraggio (36,79%).

“La particolarità di Carvago- ha spiegato il responsabile per l’Italia Antonio Gentile- è quella di consegnare un usato garantito. Noi lavoriamo solo con le concessionarie, non vendiamo auto usate dei privati, e siamo presenti in 7 paesi. Scegliendo un’auto sul nostro portale, prima della consegna il veicolo viene ispezionato da un nostro tecnico che ne certifica lo status. Il servizio costa 79 euro ma viene rimborsato se la vettura non supera i 270 parametri previsti dal test”.