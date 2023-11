Iveco Group raddoppia l'utile e alza la guidance 2023

Nel terzo trimestre 2023, Iveco Group ha registrato un utile netto di 94 milioni di euro, raddoppiato rispetto ai 47 milioni dello stesso periodo di un anno fa. L’utile netto adjusted è di 84 milioni di euro, in crescita di 54 milioni rispetto al terzo trimestre 2022. L’eps (utile per azione) diluito adjusted è pari a 0,28 euro per azione, con l’Ebit adjusted di 213 milioni di euro, in crescita di 112 milioni in confronto a un anno fa.

Nel dettaglio, l’Ebit adjusted da attività industriali è di 180 milioni (+116 milioni). I ricavi consolidati sono pari a 3,757 miliardi di euro, in crescita del 6,7% su anno e i ricavi netti delle Attività Industriali pari a 3,671 miliardi di euro, in crescita del 5,8% principalmente per effetto di migliori prezzi e migliore mix.

Iveco ha alzato ancora una volta la guidance per il 2023

La revisione al rialzo è stata decisa “sulla base della solida performance del terzo trimestre, delle attuali prospettive del settore, di un portafoglio in evoluzione e dell’assenza di segnali di livelli insoliti di cancellazione ordini”. In particolare, l’Ebit adjusted consolidato è atteso in rialzo, tra 870 e 900 milioni di euro (contro la precedente stima tra 750 e 800 milioni di euro); i ricavi netti delle Attività Industriali sono attesi in rialzo, con un aumento dall’8% al 9% rispetto al 2022 (prima dal 5% all’8% rispetto al 2022); l’Ebit adjusted delle Attività Industriali è stimato in rialzo, tra 770 e 800 milioni di euro (in rialzo tra 650 e 700 mln la precedente guidance).

Le spese generali, amministrative e di vendita delle Attività Industriali restano confermate a circa il 6% dei ricavi netti così come la liquidità netta delle Attività Industriali è confermata a circa 2 miliardi di euro, incluso il riacquisto di azioni e le transazioni straordinarie già comunicate. Infine, gli investimenti delle Attività Industriali sono previsti in rialzo al 20% circa rispetto al 2022 (prospettive finanziarie precedenti: in rialzo del 15% circa rispetto al 2022).