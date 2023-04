Iveco positiva (+2,44%) in scia a risultati Volvo sopra le attese

(Teleborsa) – Seduta positiva per Iveco Group a Piazza Affari, che beneficia dei risultati sopra le attese di Volvo Group. La società svedese ha registrato un utile operativo rettificato in aumento del 45% a 18,4 miliardi di corone svedesi nel primo trimestre, ben al di sopra dei 12,9 miliardi previsti dagli analisti (secondo dati Refinitiv). Il dato potrebbe suggerire che la società ha iniziato a superare i colli di bottiglia e l’inflazione dei costi.

Si muove al rialzo Iveco, che si attesta a 8,14 euro, con un aumento del 2,44%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 8,297 e successiva a 8,585. Supporto a 8,009.

I risultati di Volvo, sottolineano gli analisti di Jp Morgan, potrebbero indicare un miglioramento per l’intero settore, con implicazioni positive in particoalre per Daimler Truck, Traton e Iveco. A Francoforte Daimler Truck guadagna il 3,34%, mentre Traton segna +5,51%.