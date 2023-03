Kia in mattoncini di Lego per accelerare sulla sostenibilità

In totale ci sono voluti 350mila mattoncini e per realizzare il telaio (oltre a una struttura in ferro pesante 400 chili) sono stati utilizzati dei mattoncini rossi di Duplo, ovvero quei Lego più grandi con cui possono giocare i bambini dai 18 mesi in su. Ma la Kia elettrica a grandezza naturale fatta di Lego ha anche le luci anteriori e posteriori che si possono accendere come fosse un’auto da vero uso stradale.

La vettura unica nel suo genere, si chiama Brick To The Future ed è stata presentata a Milano, al Babila Building Space. A spiegare il progetto l’artista Riccardo Zangelmi, unico Lego certified professional italiano. Lui, insieme ad altre cinque persone della Brick Vision, hanno impiegato ben 4 mesi e più di 800 ore di lavoro per progettare e realizzare il modello KIa Ev& di mattoncini.

“Il percorso intrapreso da Kia – racconta il managing director Giuseppe Bitti– è quello di far emergere, mattoncino dopo mattoncino, un brand sempre più forte e attento alla sostenibilità. Con questa realizzazione vogliamo coinvolgere tutti su impegno e risultati, rendendo visibile ogni nostro sforzo.

Il 2022 si è chiuso con 6 milioni e 800 mila auto vendute nel mondo per Hyundai-Kia (che così si è piazzato al terzo posto dietro a Toyota e gruppo Volkswagen). Entro il 2027 il solo marchio Kia avrà 14 nuovi modelli elettrici.