La classifica dei Paesi "amici" dei turisti in auto: vince la Spagna, Italia al nono posto

Non solo qualità dell’accoglienza alberghiera e bellezze naturali. Anche prezzi dei carburanti, qualità della rete stradale, statistiche sul numero degli incidenti, frequenza degli ingorghi, costo medio delle auto a noleggio, approfondimenti su Google di itinerari interessanti sono parametri che contribuiscono a formare la capacità di attrazione di un Paese dal punto di vista turistico. Soprattutto la clientela di lingua tedesca (ma in generale Nordeuropea), prima di scegliere la destinazione da raggiungere con la propria automobile, prende in considerazione proprio questo tipo di “voci”. Da qui l’importanza della nuova classifica elaborata da Compare The Market, sito web internazionale con sedi in Usa, Regno Unito e Australia e rilanciata da diversi Automobil club del Vecchio Continente.

La Spagna batte tutti

A livello europeo, al primo posto di questa classifica per i turisti in automobile si è classificata la Spagna, un Paese in cui il noleggio auto si può effettuare (mediamente) a prezzi stracciati, in cui avvengono pochi incidenti stradali e i livelli di congestione del traffico sono più che accettabili. Ma la Spagna primeggia anche a livello internazionale, avendo superato per la prima volta il Canada (secondo miglior Paese al mondo) e gli Stati Uniti, che si piazzano sul gradino più basso del podio soprattutto per i prezzi dei carburanti e le ricerche su internet.

Italia in coda

La Top 10 continua con il Regno Unito, il Portogallo, la Svezia, la Norvegia mentre l’Italia è soltanto nona e dunque agli ultimi posti nell’Ue. Il nostro Paese ha quote di noleggio auto abbastanza basse ma livelli di congestione del traffico sopra la media. Migliorano le posizioni sul fronte degli incidenti stradali (nel 2023 sono infatti diminuiti rispetto all’anno precedente). Ma a pesare come un macigno sono i prezzi dei carburanti, fra i più alti della classifica. La maglia nera dei prezzi dei carburanti fa anche il paio con la qualità delle strade considerata mediocre.

I prezzi delle autostrade

A far perdere punti all’Italia contribuisce anche l’elevato costo delle autostrade. Se il record di precorso più costoso va alla Francia che nel tratto A6/A7 che collega Parigi a Marsiglia prevede un costo di oltre 60 euro, già al secondo posto c’è l’Italia con il tratto Milano-Napoli che prevede un costo di poco più di 55 euro. Al terzo posto c’è la Norvegia con il collegamento Boda – Oslo che costa 55 euro. Per fare un paragone, la strada del Regno Unito M6 che gli inglesi considerano costosa, si classifica solo 15esima con il costo di 8 euro a tratta. Un altro primato che pesa sull’Italia è quello del tunnel europeo più caro d’Europa: il passaggio tra l’Italia e la Svizzera, il tunnel del Grand San Bernardo costa 31 euro. Tra l’altro le tariffe autostradali italiane sono appena aumentate di un altro del 2,3 per cento, corrispondente all’indice d’inflazione per il 2024″.

Meno incidenti

Come dicevamo a risollevare l’Italia in classifica c’è il minor numero di incidenti. In dettaglio, lo scorso anno ha visto 44.778 incidenti stradali rilevati, con una discesa rispetto ai numeri del 2022. Il dato più rilevante, però, è legato alle vittime della strada: i sinistri con persone decedute è passato da 521 a 449, con una riduzione del 17,1% . Positivo anche il dato della riduzione del 3,9 per cento degli incidenti con feriti, passati da 16.402 dello scorso anno, a 15.760, con una riduzione del 2,7 per cento. Sono, invece, salite le infrazioni: ne sono state contestate 1.791.320, ben il 26% in più rispetto all’anno precedente. In particolare, sono quasi raddoppiate le multe per eccesso di velocità, passate da 421.973 a 739.704. Con 1.670 chilometri di Tutor sulle autostrade.

Ingorghi nota dolente

Soprattutto dopo la tragedia del Ponte Morandi i lavori sulla rete autostradale hanno subito una forte accelerazione. Se da un lato oggi in Italia si viaggia più sicuri, dall’altro gli automobilisti hanno dovuto (e devono) affrontare tutta una serie di “percorsi ad ostacoli” dove la frequenza dei cantieri genera continui rallentamenti e code. Il caso più eclatante riguarda il tratto Genova-Ventimiglia, ma tutto il sistema di gallerie e viadotti è interessato dalle apere di consolidamento. Non gioca poi a favore del traffico scorrevole la tradizione italiana di pianificare le vacanze tutte concentrate a cavallo dei periodi canonici di pasqua, dicembre ed agosto, a differenza dei turisti nordeuropei che scaglionano il periodo di villeggiatura su molti mesi. Discorso a parte meritano le città : gli italiani perdono in media 35 ore all’anno a causa degli ingorghi, cifra che si triplica, arrivando a 110 ore, se si viaggia a Roma, Napoli, Palermo. Tra le città italiane più congestionate, con circa 75 ore all’anno perse nel traffico ci sono poi Torino, Milano, Firenze, Genova e Bari. Alcune di queste, essendo mete turistiche, sono finite nella classifica di Compare the market, appesantendo, e non poco, la posizione del Belpaese.