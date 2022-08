Il primo semestre di Lamborghini

Automobili Lamborghini conferma il trend positivo di inizio anno con un nuovo record: si è appena chiuso il semestre migliore di sempre sotto il profilo di vendite, fatturato e profittabilità. Le consegne globali si attestano a 5.090 unità (+4,9%), mentre sul fronte degli indicatori finanziari il fatturato ha raggiunto 1,332 miliardi di euro, in aumento del 30,6% rispetto ai primi sei mesi del 2021. Anche il risultato operativo ha fatto registrare un incremento, confrontato con l’anno precedente, del 69,6%, passando da 251 a 425 milioni di euro. Il corrispondente margine operativo ha raggiunto il 31,9%, superando il 24,6% raggiunto nello stesso periodo del 2021. L’aumento della profittabilità di questo primo semestre è stato guidato dall’aumento dei volumi, dal mix prodotto, dall’incremento delle personalizzazioni e dai positivi tassi di cambio.

L’andamento del primo semestre

“Chiudiamo un semestre straordinario, nonostante le continue incertezze date dallo scenario geopolitico. E le prospettive sono altrettanto positive: gli ordini raccolti coprono già tutto il 2023”, commenta Stephan Winkelmann, Chairman e ceo di Automobili Lamborghini. Le consegne Lamborghini sono distribuite in maniera bilanciata su tutte e tre le macro-regioni in cui Lamborghini è presente, America, Asia Pacifico ed EMEA (Europa-Middle East e Africa), che si spartiscono rispettivamente il 34%, il 25% e il 41% dei volumi globali. Nel dettaglio, gli Stati Uniti si riconfermano il primo mercato (1.521 unità), seguiti da Mainland China-Hong Kong e Macao (576), Germania (468), Regno Unito (440) e Medio Oriente (282).

“Lamborghini sta affrontando questo periodo di grandi sfide con successo, grazie a una chiara strategia di lungo periodo, sostenuta dalla forte attrattività che caratterizza il marchio. I risultati del primo semestre confermano il trend positivo e rafforzano la convinzione di poter chiudere l’esercizio con risultati in forte crescita rispetto all’anno precedente”, aggiunge Paolo Poma, managing director di Automobili Lamborghini, aggiunge:

In termini di modelli, il Super SUV Urus assorbe il 61% delle vendite, contro il 39% dei modelli supersportivi Huracán e Aventador, quest’ultima a fine produzione. Tra le novità prodotto di quest’anno, accoglienza molto positiva per la Huracán Tecnica, svelata ad aprile: il modello a trazione posteriore dal nuovo design e motore V10 di ultima generazione, perfetto per il divertimento sia su pista che su strada. In arrivo, a partire da agosto, tre novità prodotto, due su Urus e una su Huracán.