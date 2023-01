L'anno dei record di Lamborghini aspettando la sua prima ibrida

Le vendite di Lamborghini

L’anno appena trascorso è stato per Automobili Lamborghini. Sono infatti 9233 le vetture consegnate in tutto il mondo, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. “Continua il nostro trend di crescita e di sviluppo. Questo dimostra che la nostra direzione è solida e le nostre scelte vincenti – ha commentato Stephan Winkelmann, ceo di Automobili Lamborghini -. Si tratta del frutto di valutazioni collettive ben definite in grado di produrre risultati coerenti e concreti”. Il 2023 rappresenterà un anno ancora ricco di sfide per l’azienda di Sant’Agata Bolognese. “Abbiamo la possibilità di concentrarci sui prossimi obbiettivi anche grazie ad una lista d’attesa di 18 mesi che ci permette di guardare al futuro e ai prossimi traguardi con serenità”, ha assicurato il ceo.

Quest’anno verranno prodotte anche le prime vetture ibride di Lamborghini e l’azienda entrerà nella seconda fase del programma Direzione Cor Tauri, un percorso strategico inaugurato nel 2021 che prevede un investimento di 1,8 miliardi di euro in cinque anni volto proprio alla transizione ibrida e, successivamente, a quella elettrica.

Le vendite delle auto

Sul fronte delle vendite in tutte le macroregioni il segno è stato positivo mantenendo una distribuzione omogenea e coerente con l’Asia che ha registrato un +14%, seguita dall’America con un +10% e infine EMEA con un +7% rispetto al 2021. Gli Stati Uniti sono al primo posto (2721 vetture consegnate, +10% rispetto all’anno precedente), seguiti da Chinese Mainland, Hong Kong & Macao (1018 vetture consegnate, +9% rispetto all’anno precedente), dalla Germania (808 vetture consegnate, +14% rispetto all’anno precedente), dal Regno Unito (650 vetture consegnate, +15% rispetto all’anno precedente) e dal Giappone (546 vetture consegnate, +22% rispetto all’anno precedente).

Per quanto riguarda i modelli, si conferma il successo del Super SUV Urus (5367 modelli consegnati, +7% rispetto al 2021), seguito da un importante incremento di Huracán (3113 modelli consegnati, +20% rispetto al 2021) e Aventador con 753 modelli consegnati raggiungendo il termine della sua produzione a settembre 2022.