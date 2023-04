Le vendite di auto accelerano a marzo grazie ai modelli a benzina

Accelera il mercato dell’auto europeo a marzo grazie principalmente ai modelli a benzina confermando il trend positivo avviato da inizio anno. Secondo i dati Acea, l’Associazione europea dei costruttori d auto, l’aumento nell’Ue è stato del 28,8% a 1.087.939 veicoli rispetto alle 844.819 unità venduti lo scorso anno.

Il dato migliora il bilancio da inizio anno con un +17,9% nei primi tre mesi dell’anno. Includendo anche l‘Efta (Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda e Norvegia) ed il Regno Unito, le vendite segnano un aumento del 26,1% a marzo ed un +17,5% nei primi tre mesi del 2023.

L’Italia cresce

A marzo, il mercato dell’auto tricolore fa segnare un aumento del 40,7%, tallonando la Spagna che fa un balzo del 66,1%, mentre la Francia registra un +24,2%. La Germania, finalmente, segna un recupero del 16,6% dopo i primi due mesi negativi. Per quanto concerne i singoli marchi, Stellantis registra un aumento delle vendite del 23,3% nel complesso dell’Unione Europea più Efta e Regno Unito con una quota di mercato in calo al 17,7%.

In particolare la Peugeot ha fatto segnare un aumento del 31,1% con uno share in aumento al 5,6%, mentre Fiat registra un +7,4% con un calo della quota di mercato al 2,9%. Il Gruppo Volkswagen, comprese Audi e Porsche, mostra una performance molto positiva (+34,5%) e porta la sua quota in aumento al 24,4%. Fra gli altri marchi più popolari in Europa, la Renault registra una crescita delle vendite del 26,9%, con una quota in aumento all’8,5%. Fra le auto più alte di gamma, la tedesca Mercedes fa segnare un +16,4%, con quota di mercato in calo al 5,6%, mentre Bmw registra un +21,7% in termini di vendite con quota di mercato in calo al 6,9%.

Gli automobilisti vanno a benzina

Le nuove immatricolazioni di auto a benzina sono cresciute in modo significativo (+29,9%), rappresentando ora una quota di mercato del 37,5%. Questa crescita si è concentrata principalmente in quattro mercati chiave: Spagna (+82%), Italia (+45,5%), Francia (+24,4%) e Germania (+22,8%).

Di conseguenza, nel primo trimestre del 2023 sono state vendute quasi 1 milione di auto a benzina, con un aumento del 18,6% su base annua. Anche il mercato delle auto diesel dell’Ue ha registrato risultati migliori a marzo rispetto al 2022 (+11,8%), sostenuto principalmente da tre dei maggiori mercati del blocco: Italia (+38,2%), Spagna (+21,1%) e Germania (+7,8%) .

Dopo una crescita negativa nei primi due mesi del 2023, il mercato UE dei veicoli ibridi plug-in ha registrato una modesta crescita del 4,3% a marzo a seguito del miglioramento delle vendite in tre dei quattro maggiori mercati: Spagna (+80,1%), Francia (+34,5%) e Italia (+23,1%). Al contrario, il mercato tedesco ha registrato un calo del 38,5%.

Nonostante gli aumenti in alcuni mercati chiave, la quota di mercato complessiva dei veicoli ibridi (Phev) sta perdendo terreno rispetto ad altri segmenti di veicoli, con un calo dell’1,6% dall’8,8% di marzo 2022 al 7,2% nel 2023. Per quanto riguarda le immatricolazioni di veicoli elettrici a batteria la quota di mercato sale al 13,9% con un lieve aumento del 2,5% rispetto a marzo 2022 (11,4%).