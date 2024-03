L'Organismo sulla sicurezza delle auto dichiara guerra alla tecnologia "touch"

Altro che facilitare la guida e rendere le auto più sicure. La troppa tecnologia a bordo rischia di esporre al pericolo guidatore e passeggeri. Specie se la tecnologia è touch il rischio è di incorrere nell’effetto telefonino, ovvero distrarsi dalla guida e provocare incidenti. L’allarme è stato lanciato da EuroNcap l’organismo che valuta gli standard di sicurezza dando le “stelle” alle auto.

Le ultime tendenze riguardanti gli interni delle auto portano sempre più spesso alla scomparsa dei comandi fisici – spiegano i tecnici di EuroNcap. – Fin che si tratta di funzioni marginali poco male. Tuttavia sulle vetture si stanno aggiungendo sempre più funzioni a quelle classiche dei sistemi di infotainment. E c’è chi propone il touch anche sul cambio di marcia“. “Avere a che fare poi – prosegue EuroNcap, – con sistemi complessi che presuppongono la ricerca nei vari sottomenù porta inevitabilmente a dover togliere lo sguardo dalla strada e quindi a distrarsi.”

Nuovo sistema di valutazione

Euro NCAP ha così deciso che dal 2026 introdurrà un nuovo sistema di valutazione. Secondo i nuovi standard le auto che vorranno raggiungere il massimo, rappresentato dalle 5 stelle, dovranno avere comandi fisici per almeno 5 funzioni: indicatori di direzione, luci di emergenza, clacson, tergicristalli e eCall SOS. Oltre che, ovviamente per le marce e il freno di stazionamento. Sebbene non sarà un obbligo di legge, l’obiettivo dell’ente certificatore è quindi di incoraggiare i costruttori a tornare a controlli fisici separati per alcune funzioni base, facendo leva sull’importanza che tutti i costruttori danno alle valutazioni sulla sicurezza.

Più che la velocità il killer è la distrazione

Un rapporto pubblicato poche settimane fa dall’Osservatorio europeo per la sicurezza stradale ha rilevato che l’aumento degli incidenti gravi è strettamente legato ai nuovi strumenti tecnologici. “I guidatori vengono distratti da altre attività per circa la metà del tempo trascorso in auto – viene spiegato nel rapporto dell’Osservatorio. – Tra le principali cause c’è il telefono cellulare, la regolazione dei sistemi di infotainment, l’interazione con altri passeggeri o anche fare uno spuntino senza fermarsi all’area di servizio. A questo ora si aggiungono i maxi schermi touch. In seguito a questo tipo di dossier sugli incidenti stradali ed a test condotti dagli stessi produttori, alcune Case hanno già fatto anche qualche parziale marcia indietro sul touch. Il problema è che non si tratta solo di una questione estetica , ma anche un modo per risparmiare. Comandare tutto attraverso il display centrale, dall’impianto di condizionamento alle regolazioni degli specchietti retrovisori, costa meno ai costruttori che predisporre dei comandi appositi.

Quanto pesa l’elettronica sull’auto

Il valore attuale di questo mercato è già oggi stratosferico: Ihs Market parla di oltre 50 miliardi di dollari all’anno. Anche perchè, come spiega PwC se il valore dell’elettronica in un’auto del 2015 era il 13% di quello totale del veicolo, a distanza di soli 7 anni siamo attorno al 35%. Di più: una ricerca di Deloitte evidenza quanto sia stato proprio il sempre maggior peso dell’elettronica ad aver fatto lievitare i listini. La società di consulenza stima che entro il 2030 il costo di un’auto sarà composto da un 55% relativo alle pure e semplici parti meccaniche (carrozzeria, motore, altre parti meccaniche ecc.) ed un 45% dal “bagaglio elettronico”.