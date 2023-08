Mercato dell'auto cinese in panne. Ed il prezzo del litio crolla

Prezzo del Litio ancora in calo negli ultimi giorni, con le quotazioni che si sono attestate a 211.500 yuan cinesi per tonnellata, avvicinandosi ai minimi degli ultimi due anni toccati a 165.500 yuan. L’andamento del prezzo di questa materia prima è legato alla salute del mercato cinese delle auto, essendo il componente principale delle batterie elettriche. Ed è proprio a causa del calo della domanda da parte dei produttori di batterie che il prezzo del Litio sta scendendo.

Un fenomeno che ha iniziato a manifestarsi da un paio di mesi, ovvero da quando i principali produttori di batterie si sono trovati con i magazzini pieni. La causa è da ricercarsi nel calo delle vendite di auto elettriche in Cina, come conseguenza del peggioramento delle condizioni economiche del Paese.

Resta comunque notevole la crescita delle vendite di auto elettriche in Cina nell’ultimo anno, pari a un +32% circa, per quanto i prossimi mesi si preannuncino difficili, tanto che i maggiori produttori di questi veicoli sono stati costretti a ridurre ulteriormente i prezzi di vendita per cercare di raggiungere gli obiettivi previsti.

Nio spera nei terzo trimestre

Il produttore cinese di veicoli elettrici, ha chiuso il secondo trimestre del 2023 con ricavi pari a 1.209,7 milioni di dollari, in calo del 14,8% rispetto al secondo trimestre del 2022 e del 17,8% rispetto al primo trimestre del 2023. La perdita netta è stata di 835,1 milioni di dollari, in aumento del 119,6% rispetto al secondo trimestre del 2022 e del 27,8% rispetto al primo trimestre del 2023.

Le consegne di veicoli sono state 23.520 nel secondo trimestre del 2023, di cui 10.492 Suv elettrici smart premium e 13.028 berline elettriche smart premium, con un calo del 6,1% rispetto al secondo trimestre del 2022 e un calo del 24,2% rispetto al primo trimestre del 2023.

Per il terzo trimestre del 2023, la società prevede consegne comprese tra 55.000 e 57.000 veicoli, con un aumento di circa il 74-80,3% rispetto allo stesso trimestre del 2022; ricavi compresi tra 2.606 milioni di dollari e 2.692 milioni di dollari, con un aumento di circa il 45,3-50,1% rispetto allo stesso trimestre del 2022.