Migliaia in piazza a Torino: "Stellantis dia risposte su Mirafiori e l'auto in Italia"

Torino si è fermata per chiedere il rilancio dell’ automotive e di Mirafiori. Ma il grido d’allarme che si è levato dalla manifestazione, a cui hanno partecipato migliaia di persone, non si è limitato allo stabilimento “cuore” dell’industria automobilistica italiana ma ha riguardato l‘intera strategia di Stellantis nel nostro Paese. Una strategia fatta di tagli, mancati investimenti e cassa integrazione. Di più: per quanto riguarda il Piemonte (ma ciò vale anche per Melfi, Termoli e gli altri stabilimenti del gruppo), la crisi dell’auto corrisponde ad una emergenza più generalizzata che coinvolge direttamente l’indotto ma anche migliaia di piccole aziende ed artigiani, e dunque l’intero territorio.

Le risposte sprezzanti di Tavares

I sindacati contavano molto sull’incontro con il Ceo di Stellantis, Tavares, fissato alla vigilia dello sciopero. Ma da parte del manager non sono arrivati atti concreti come l’annuncio di nuovi modelli a Mirafiori ma solo generiche rassicurazioni. E le dichiarazioni di John Elkann contenute nella lettera agli azionisti di Exor hanno sortito ancora maggiori preoccupazioni. Elkann infatti asserisce che “si punterà sulla 500 elettrica sta ottenendo buoni risultati”. In realtà oggi le 500e prodotte in un giorno coprono la domanda di tutto un mese e i dati flop sulle vendite di marzo di auto elettriche in Italia ed in Europa non fanno ben sperare. Non è un caso che proprio a Mirafiori da settimane ci siano migliaia di lavoratori in cassa integrazione. Stesso discorso per Maserati: chiuso lo stabilimento di Grugliasco la produzione prosegue in tono minore con pure la cancellazione di un nuovo modello. La replica di Tavares al ministro Urso, che ironizzava sulla Alfa Romeo Milano prodotta in Polonia ha infine gelato i lavoratori italiani. “Produciamo in Polonia – ha detto tavares – perchè l’auto costa 10mila euro in meno”. Come dire che l’Italia è troppo cara e la ex-Fiat se ne può tranquillamente andare altrove.

Dopo 14 anni manifestazione unitaria

Di fronte alla chiusura da parte dei vertici del gruppo franco -italiano è andata quindi in scena la manifestazione promossa da sei sigle sindacali (la prima dopo 14 anni di divisioni) accompagnata dallo sciopero unitario generale di otto ore. In piazza, accanto ai rappresentanti sindacali, sono scesi i lavoratori e le istituzioni, con la presenza, tra gli altri, del governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. I sindacati hanno sottolineato che “é stato indetto uno sciopero unitario, perché sappiamo bene che oggi più che mai é fondamentale essere realmente uniti e determinati nel difendere i nostri diritti e il nostro settore”. Questo sciopero è stato ribadito “non é solo per Mirafiori Stellantis, ma per tutto il comparto dell’automotive e per l’intera economia di Torino. Siamo in piazza con orgoglio, consapevoli di far parte di un sistema interconnesso: se il cuore dell’ automotive soffre, ne risentono tutti i settori”.

I giovani scappano

“I giovani lasciano la città in cerca di opportunità, i ristoranti restano vuoti, i negozi chiudono – ha detto Sara Rinaudo, vicesegretario generale Fismic Confsal, – Non possiamo permettere che ciò accada. Oggi é il giorno in cui lavoratori, giovani, istituzioni regionali e cittadini si uniscono in una sola voce che deve arrivare direttamente a Roma e all’Europa”. “Incrociamo le braccia perché vogliamo che alle parole seguano i fatti, vogliamo una trattativa seria, che si deve tenere a Palazzo Chigi – ha detto Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil. – Chiedimao un progetto per stabilimenti italiani per garantire occupazione”.

“Vogliamo aumentare del 30% gli attuali volumi produttivi e i primi dati trimestrali si stanno allontanando dall’obiettivo del milione di autovetture, bisogna fare un accordo, abbiamo elaborato delle proposte, al tavolo erano presente Stellantis, le Regioni, le istituzioni, il governo, sappiamo cosa si deve fare – ha aggiunto il segretario generale della Fim, Ferdinando Uliano”. Le contestazioni riguardano anche e soprattutto il futuro di Mirafiori, anche nel caso di apertura a nuovi produttori, eventualmente cinesi, da parte del governo: “Prima di aprire ai cinesi sarebbe opportuno far lavorare i nostri stabilimenti – ha detto il segretario nazionale della Uilm, Rocco Palombella. – dato che in questi tre mesi stanno producendo il 50% della produzione e ci sono tantissimi lavoratori in cassa integrazione”

Salvini: “Lì c’è rimasto poco di italiano”

A che gli chiedeva degli operai in cassa integrazione a Mirafiori, il vicepremier e ministro dei Trasporti Salvini ha risposto ribadendo la contrarietà dell’Italia al divieto Ue di vendere auto endotermiche dal 2035 : “Le auto vengono prodotte non solo in altri Paesi europei, ma anche in Paesi extraeuropei, e con l’elettrico facciamo un favore alla Cina. Non so se avete visto che alle spalle del Duomo c’é un marchio cinese, ormai siamo circondati”. E poi una stoccata a Stellantis dopo le critiche del ministro Urso sulla “Alfa Romeo Milano prodotta in Polonia” e su una Stellantis sempre più a guida francese. “Io tifo sempre italiano – ha aggiunto, – però lì é rimasto ben poco di italiano”.