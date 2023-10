Mimit e Anfia varano il "Tavolo dell'automotive". Ma Stellantis è assente

Stellantis assente al tavolo sull’automotive

Entro 90 giorni ci si attende che Stellantis presenti il piano, promesso al governo e più volte rimandato, per la rinascita dell’industria automobilistica italiana. E’ quanto prevede l‘accordo tra ministero delle Imprese e del Made in Italy ed Anfia, l’ Associazione della filiera dell’automotive, che ha come perno la transizione all’auto elettrica. Si tratta di una intesa strategica di ampio respiro che mira a tornare a produrre un milione di auto nel nostro Paese (oggi sono solo 400mila). Un protocollo a cui però manca il pezzo più importante: occorre infatti vedere se il gruppo Stellantis (assente alla riunione) responsabile della gran parte delle attività di assemblaggio di auto sul territorio nazionale, metterà anch’esso la firma in calce.

L’impegno del governo

Il protocollo, dopo alcune considerazioni di carattere generale, stabilisce che vengano definite delle aree di intervento al cosiddetto “Tavolo Automotive”, dove saranno esaminati e stabiliti gli strumenti e le tempistiche delle misure, il sostegno agli investimenti per la riconversione produttiva delle aziende della componentistica, il mantenimento e il rafforzamento dei centri di ricerca e innovazione dell’intera filiera. Inoltre, sarà posta “particolare attenzione” alla “riqualificazione del personale e alla creazione di nuove figure professionali, alla tutela dei lavoratori a rischio, all’attrazione degli investimenti esteri”, all’adozione di “politiche di supporto al mercato per la diffusione della mobilità elettrica e a idrogeno”, al rinnovo del parco circolante e “al rafforzamento dei rapporti di fornitura tra il costruttore e la filiera”.

Un negoziato infinito

A tal proposito Anfia si è impegnata a supportare Stellantis nella “definizione, entro 90 giorni, di uno studio di analisi e mappatura della filiera che approfondirà i fattori che penalizzano la competitività delle aziende e l’ecosistema della ricerca e sviluppo in Italia e rispetto agli altri paesi competitor, oltre ad indirizzare lo sviluppo strategico delle tecnologie portanti per il consolidamento dei sottosettori, stabilendo gli orientamenti per l’attuazione della ristrutturazione e del consolidamento degli stessi”. In questo stesso periodo il ministero “si impegna a proseguire il negoziato con Stellantis per condividere in tempi brevi un Piano di lavoro che dovrà definire le condizioni per incrementare gli attuali volumi produttivi degli stabilimenti in Italia, consolidare il posizionamento dei centri di ingegneria e di ricerca e sviluppo italiani nel Gruppo, sviluppare un piano occupazionale e di politiche attive” in grado di rilanciare la produzione di veicoli, “avviando un processo di consolidamento e riposizionamento della componentistica nazionale”.

Nuove speranze in Basilicata

“Saluto con grande favore l’accordo strategico tra Mimit e Anfia, – afferma in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. – pensando all‘area industriale di Melfi e a tutte le aziende lucane dell’indotto automotive. É prioritaria la riqualificazione del personale, la creazione di nuove figure professionali, la tutela dei lavoratori a rischio, l’attrazione di nuovi investimenti esteri sfruttando tutte le nuove opportunità della Zes unica del Sud, la diffusione della mobilità elettrica e a idrogeno, dove la Basilicata é regione pilota, e tutte le altre misure che emergeranno e che la nostra regione sosterrà. Non ci siamo mai tirati indietro, perché l’indotto automotive é un elemento fondamentale per l’economia lucana”. Critico invece il sindacato che parla ” di una intesa per ora solo di buoni propositi che non coinvolge le rappresentanze”.