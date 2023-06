Mr. Bean boccia l'auto elettrica. E in Gran Bretagna è polemica

Mr. Bean contro l’auto elettrica

Mr. Bean contro l’auto elettrica. In una intervista Tv, ripresa dalla stampa inglese, Rowan Atkinson, più noto, appunto, come Mr. Bean, si è detto “ingannato” dai veicoli green. “Non è la soluzione ecologica che in molti credono che sia” ha detto. Ed a parlare non è stato l’attore comico strampalato e pasticcione, ma un esperto del settore. Atkinson infatti è laureato in ingegneria elettronica ma soprattutto è un appassionato di motori con una collezione di auto da 12 milioni di sterline.

Mr.Bean si scaglia anche contro quei Paesi che stanno varando leggi per vietare la vendita delle auto diesel e benzina. “Bisogna lasciare che proseguano gli investimenti per migliorale la tecnologia dell’endotermico – ha detto – piuttosto che vietare tutto”. “Anche perché – ha aggiunto – le emissioni di gas serra sono superiori del 70% nella produzione di auto elettriche rispetto a quella di auto a benzina”.

Pentimento dopo la prova

Mr. Bean non è mai stato un anti-green. Anzi, tutt’altro. La sua prima auto ibrida l’ha comprata ben 18 anni fa, ma oggi dopo aver analizzato i dati ed ascoltato gli esperti , invita gli automobilisti “a tenersi i loro veicoli più a lungo“. “In Gran Bretagna – ha detto – i primi proprietari di un’auto nuova la tengono in media tre anni. Se questa percentuale salisse a cinque la produzione di auto e le emissioni di CO2 ad essa collegate sarebbero notevolmente ridotte”.