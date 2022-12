Musk ai dipendenti Tesla: "Il mercato è folle, non preoccupatevi"

Musk rassicura i dipendenti di Tesla

Il numero uno di Tesla Elon Musk ha invitato i dipendenti a “non essere troppo preoccupati dalla follia del mercato azionario”, dove il gruppo in questo 2022 sta registrando la peggior performance della sua storia (ha perso il 70% del suo valore).

In una e-mail di cui la Reuters ha rivelato alcuni passaggi, Musk si è detto convinto che “se dimostreremo una performance eccellente e costante, il mercato lo riconoscerà”. “A lungo termine, credo fermamente che Tesla sarà l’azienda di maggior valore sulla Terra!“, ha aggiunto nel suo classico stile.

Musk ha esortato i dipendenti a incrementare le consegne in questo periodo, dopo che Tesla ha offerto sconti sui suoi veicoli sia negli Stati Uniti e sia in Cina. “Per favore, datevi da fare nei prossimi giorni e, se possibile, offritevi come volontari per le consegne. Farà davvero la differenza!”. Nel quarto trimestre dell’anno Tesla, secondo gli analisti, consegnerà poco meno di 450 mila veicoli.

Musk, in seguito ai continui crolli in Borsa che si ripercuotono sui dipendenti possessori delle azioni del gruppo, ha offerto compensazioni alla maggior parte dei dipendenti, operai inclusi.

La visione ottimista del miliardario non è condivisa da Morgan Stanley, secondo la quale gli ultimi due anni di domanda superiore all’offerta saranno “sostanzialmente invertiti in offerta superiore alla domanda” nel 2023.