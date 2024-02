Nuovi incentivi auto, sul piatto un miliardo. Ecco chi può chiedere i bonus

Una misura complessiva di 950 milioni di euro, di cui 793 milioni destinati alle auto, 35 milioni ai ciclomotori, 53 milioni ai veicoli commerciali leggeri, 20 milioni alle auto usate e 50 milioni al noleggio a lungo termine. Sono questi i numeri dei nuovi incentivi presentati dal ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso al Mimit nell’ambito del “tavolo automotive” con Stellantis, associazioni di categoria e sindacati. Nel dettaglio, per quanto riguarda le auto, 240 milioni di inventivi sono per quelle con le emissioni più basse (fondamentalmente le elettriche) con emissioni Co2 da 0-20 g/km Co2, 150 milioni per quelle 21-60 g/km Co2 e 403 milioni per le auto con emissioni Co2 61-135 g/km.

Per queste ultime auto al 31 gennaio 2024 risultano già prenotati incentivi per 99 milioni di euro. L’incentivo massimo possibile é pari a 13.750 euro, in caso di acquisto di una vettura a più basse emissioni per un prezzo massimo di 35mila euro (Iva esclusa), con rottamazione di una vettura Euro 0, 1, 2 e un Isee fino a 30mila euro. Per quanto riguarda i ciclomotori, 30 milioni di incentivi sono destinati all’acquisto di mezzi elettrici e 5 milioni per quelli non elettrici e questa somma risulta gia’ tutta coperta dalle prenotazioni al 31 gennaio 2024.

Bonus anche per le usate

Nel nuovo schema di incentivi auto per il 2024 ci sono come detto anche le auto usate e la possibilità di rottamare le vetture Euro 5. Gli incentivi per le auto usate ammontano a 2 mila euro hanno una dotazione di 20 milione di euro, si rivolgono alle persone fisiche e sono per l’acquisto di veicoli categoria M1 nuovi almeno in classe Euro 6 con un valore non superiore ai 25.000 euro (senza Iva) che non abbiano beneficiato precedentemente di incentivazioni. Il vincolo per accedere a questa misura é la rottamazione di un mezzo di proprietà da almeno 12 mesi in classe fino a Euro 4. Inoltre, sono previste risorse per 50 milioni di euro per gli incentivi al noleggio a lungo termine da parte delle persone fisiche.

Un piano che va in tre direzioni

Il nuovo piano incentivi per l’auto va in tre direzioni, convergenti: sostenibilità ecologica, sociale e produttiva. L’obbiettivo da una parte è sostenere il ricambio del parco circolante e dall’altra a incentivare la produzione auto nel nostro Paese. Il primo obiettivo é infatti quello di stimolare la rottamazione delle auto altamente inquinanti, l‘euro 0, 1 2 e 3, che sono ancora il 25 per cento del parco circolante nel nostro Paese; il secondo obiettivo di aiutare soprattutto le famiglie con redditi bassi, attraverso un sistema graduale che prevede agevolazioni più significative per i nuclei con Isee fino a 30mila euro. Infine, di incentivare la produzione nel nostro Paese che negli ultimi anni si é drasticamente ridotta, malgrado gli incentivi predisposti che sono andati prevalentemente, sino all’80 per cento, a vetture prodotte in stabilimenti esteri, anche della stessa Stellantis. Lo ha spiegato lo stesso ministro Urso.

Le reazioni di Stellantis e sindacati

Stellantis, per bocca del Ceo, Carlos Tavares si è detta insoddisfatta dell’azione del governo (vedi articolo di Verità & Affari) e chiede maggiore impegno sul fronte bonus, sgravi fiscali, sconti sull’energia. Di segni diversi le prese di posizione dei sindacati. La Uilm contesta la terza parte del decreto incentivi relativa agli aspetti sociali e occupazionali. “Abbiamo contestato che gli incentivi possano servire ad aspetti sociali e occupazionali – ha detto Rocco Palombella, segretario generale della Uilm. – Gli incentivi devono dare la possibilità ai cittadini di comprare le auto. E i lavoratori che producono devono essere salvaguardati”.

“Avere gli incentivi va bene – ha aggiunto, – ma vogliamo sapere come Stellantis dà risposte sugli impianti e come si tutelano i lavoratori della logistica”. “In particolare – ha concluso il sindacalista, – bisogna individuare con urgenza una nuova vettura per Mirafiori in sostituzione della gamma Maserati che sta uscendo di produzione, la conferma dei cinque modelli a Melfi e un intervento sulla joint venture Acc, che é impegnata a realizzare una gigafactory a Termoli. La situazione più drammatica é comunque quella delle aziende dell’indotto”. Per Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil Gli incentivi “sono positivi per i consumatori ma non risolvono i problemi strutturali del comparto”. “La valutazione é che questo piano doveva essere l’ultimo anello di un percorso di confronto con il governo, Stellantis e l’indotto sulla politica industriale – Ha aggiunto Lodi. – I problemi strutturali non sono però stati ne affrontati, se non in minima parte, e sicuramente non sono stati risolti”.

“Bisogna introdurre delle barriere tecnologiche europee, sul modello di quanto fatto dagli Usa, per essere competitivi e per evitare che il mercato europeo sia invaso da prodotti cinesi – ha detto dal canto suo il segretario generale Fismic Confsal, Roberto Di Maulo. – È necessario, anche per raggiungere il traguardo di un milione di autoveicoli da produrre nel 2023, mantenere nel nostro Paese le produzioni di veicoli mass market e in particolare la 500 e la Panda, in tutte le loro versioni e attirare nuovi produttori. Serve un importante impegno da parte del Governo”.