Con l'auto elettrica in cerca di una ricarica, l'odissea accende il dibattito

L’odissea nel cercare la centralina per l’auto elettrica

Apprezzamenti, critiche, argomentazioni, domande e dubbi. La lettera del nostro lettore modenese, che ha raccontato a Verità&Affari la propria odissea nel cercare una centralina di ricarica per l’auto elettrica, ha suscitato un dibattito quasi “calcistico” con tifoserie contrapposte tra chi difende a spada tratta la rivoluzione green e chi resta fedele alle motorizzazioni tradizionali. In realtà un’ampia fetta di commenti si sono posti in posizione intermedia, ovvero a favore di un incremento dell’elettrico a patto però che prima il Paese si doti di una rete di centraline di ricarica adeguato alle esigenze degli automobilisti.

Ma prima di addentrarci nei commenti ricordiamo brevemente la vicenda del lettore. Il manager emiliano intenzionato a passare all’elettrico aveva deciso di puntare su una Bmw Serie 7 di nuova concezione. Nel giorno di prova della nuova super car si recava da Modena a Milano conto dell’autonomia dichiarata dalla casa e dagli impegni di lavoro. In realtà, forse per una guida troppo sportiva si trovava ad un tratto nel capoluogo lombardo con una carica del 20%. Da qui la via crucis alla ricerca di una centralina per il rifornimento. Dopo varie peripezie con impianti occupati, fuori uso, o inaccessibili, il lettore veniva salvato solo dalla gentilezza del concessionario Bmw di MIlano che gli metteva a disposizione le proprie centraline interne. Da qui lo stop (non breve) per la ricarica e la decisione finale di acquistare sì una Bmw Serie 7 ma diesel.

Questa la vicenda. Ed ecco il pensiero dei nostri lettori a cominciare dal riminese G. Calbucci che ci scrive: “Concordo sulla notevole carenza di colonnine di ricarica veicoli elettrici in Italia e altresì concordo che le tempistiche di ricarica affatto veloci e anche che quelle poche che ci sono i loro stalli non son sorvegliati da alcuna autorità di polizia al fine che veicoli a motore termico non si parcheggino”.

“È anche da rimarcare – sottolinea Calbucci – che i veicoli elettrici non inquinano l’atmosfera ma inquinano l’ambiente con le loro esauste batterie che la loro longevità massima, come riferitomi da più concessionari, è molto più breve di quella dichiarata. Inoltre col freddo invernale le batterie dei veicoli elettrici facilmente vanno sotto tono e non è affatto detto che ogni possessore di auto green abbia un garage od un ricovero riscaldato o almeno riparato”. “In più ad oggi – dice ancora il lettore romagnolo – l’autonomia chilometrica di una carica delle batterie veicolari non eguaglia certo quella dei veicoli a motore termico”.

“Io personalmente, per le suddette ragioni, sono notevolmemente contrario al veicolo elettrico”, conclude Calbucci facendosi interprete di altri lettori che ci hanno scritto. Luigi P. di Vicenza, come altri, pone l’accento sul fatto che “più dell’elettrico sono più interessato al motore ad idrogeno od, in alternativa, alla trazione a gas Metano o Gpl. Comunque non capisco perché puntare tutto solo sulle batterie e elettriche”.

Di ben diverso avviso il lettore G. Candolfi che giudica molto negativamente il comportamento di “questo imprenditore che utilizza in maniera disinvolta (il termine nella lettera era diverso…) un veicolo elettrico tirandolo alla massima potenza in autostrada senza avere la cognizione di dove siano poi i punti di ricarica”.

Di diverso avviso L. Coccoletti che si concentra sul prezzo dei veicoli elettrici. “Per la nostra famiglia composta da quattro persone – ci scrive – ho sempre scelto delle utilitarie spaziose. Tra l’altro i prezzi nella fascia che mi interessa sono molto calati ed anche con il mio budget non elevato faccio scelte di qualità. Sono della generazione che sin da giovane crede nell’ecologia. Il problema però sono i prezzi delle auto elettriche davvero poco green“.