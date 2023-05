Parigi, nasce il primo campione europeo delle batterie elettriche

Stellantis, TotalEnergies e Mercedes insieme per prodorre batterie elettriche

Una gigafactory di portata europea per consentire al Vecchio continente di competere con la Cina sul mercato delle batterie elettriche. La Francia inaugura a Douvin, nel nord del Paese, non lontano dalle città di Lille e di Lens, il primo grande stabilimento per la produzione di batterie per auto elettriche della Francia.

A realizzare l’ambizioso progetto Automotive Cells Company (Acc), la società di proprietà di Stellantis, TotalEnergies e Mercedes, che qualcuno ha ribattezzato “l’Airbus delle batterie”. La gigafactory di Douvrin dovrebbe cominciare a produrre attivamente già dal 2024. E’ stata realizzata in funzione dell’auemnto della domanda atteso con lo sviluppo e la vendita di auto elettriche. Con le nuove vettore, si prevede infatti che la richiesta di batterie salga di 14 volte entro il 2030.

Automotive Cells Company concepisce e produce cellule e moduli per lo stoccaggio di energia. Questi elementi sono assemblati in batterie ad uso dei costruttori automobilistici. La gigafactory ACC di Douvrin rientra tra i progetti sostenuti dallo Stato francese nel quadro della strategia per lo sviluppo di batterie elettriche e per lo sviluppo di importanti progetti di interesse comune europeo (Piiec).