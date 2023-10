Parte il bonus colonnine per l'auto "a spina". Ma è allarme elettricisti

Al via le domande di contributo per le colonnine domestiche, il rimborso dell’80% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di ricarica per auto elettriche da parte di privati e condomìni. Il contributo è stanziato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy ma la procedura di richiesta e di erogazione è gestita da Invitalia.

Il plafond della misura ammonta a 80 milioni di euro per il biennio 2022-2023: 40 milioni di euro a copertura delle installazioni effettuate dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022, da richiedere a partire da oggi e 40 milioni di euro per le installazioni effettuate nel 2023, i cui termini di apertura verranno comunicati prossimamente con un avviso del Mimit. Per i 40 milioni di euro a copertura delle installazioni effettuate dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022, le domande possono essere presentate sul sito di Invitalia (tramite Spid). Le richieste di contributo verranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione. Il rimborso delle spese effettuate prevede un contributo massimo di 1.500 euro per gli utenti privati e di 8.000 euro per i progetti condominiali.

Italia maglia nera d’Europa

L’ultimo dato disponibile certifica che in Italia ci sono 45.210 punti di ricarica per auto elettriche, 24.942 colonnine e 16.557 location. Lo dice Motus-E, che monitora la situazione e pubblica i risultati con cadenza trimestrale. L’infrastruttura è cresciuta nel trimestre con l’arrivo di 4.037 nuovi punti. Purtroppo, però, oltre il 20% delle infrastrutture installate risulta attualmente non utilizzabile dagli utenti a causa del mancato allacciamento alla rete da parte del distributore di energia o per altri motivi autorizzativi, contro un quasi 80% invece attivo.

Parlando di distribuzione geografica, il 56% circa delle infrastrutture è distribuito nel Nord Italia, il 21% nel Centro e il 23% nel Sud e nelle Isole. Guardando alle singole Regioni, la Lombardia è la più virtuosa di tutto, perché possiede da sola 7.657 installazioni. Seguono, nell’ordine: Piemonte (4.514), Veneto (4.420), Lazio (4.351) ed Emilia-Romagna (3.966).

E spunta il problema elettricisti

Ma il mancato allaccio alla rete elettrica non è il solo problema per le colonnine. Dagli Stati Uniti arriva infatti un altro allarme, relativo alle riparazioni: non ci sono abbastanza tecnici certificati per ripristinare tutti i caricabatterie fuori servizio. Secondo il Department of Energy all’inizio di ottobre erano fuori servizio quasi 4.000 stazioni pubbliche di ricarica e dato che ogni stazione ha più porte il totale di queste ultime indisponibile arrivava a quota 7mila. La quota di stazioni fuori uso si aggirerebbe attorno al 10% del totale. Migliaia di caricabatterie inutilizzabili che stanno frenando l’adozione dei veicoli elettrici. E se ciò avviene in Usa, figuriamoci la situazione nel nostro Paese.

L’amministrazione Biden ha comunque investito 100 milioni di dollari in finanziamenti federali per riparare e sostituire le colonnine esistenti ma non operative Anche il settore automotive sta investendo nelle infrastrutture di ricarica, con Bmw, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz e Stellantis hanno dichiarato che lanceranno una rete di 30.000 caricabatterie rapidi.

L’apertura delle prime stazioni è prevista per l’estate 2024 e il network sarà disponibile ai veicoli elettrici di tutte le marche. Ma c’è una preoccupante carenza di elettricisti e le organizzazioni professionali di settore affermano che la situazione non potrà che peggiorare. Anche perché, come afferma Matt Trout, presidente dell’azienda californiana Trout Electric che installa e assiste caricabatterie e altre apparecchiature elettriche “trovare un elettricista di alto livello, soprattutto con competenze nei caricabatterie per veicoli elettrici, è una sfida significativa”. La transizione verso l’auto elettrica trova dunque un nuovo e significativo ostacolo.