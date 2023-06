Pichetto rivela: "Un'auto Euro 2 inquina 28 volte di più della Euro 6"

Nel nostro Paese circolano oltre 39 milioni di veicoli (ultimi dati disponibili Acea) e di questi poco più di 900 mila sono “Euro 1”, mentre gli “Euro 2” sono due milioni e mezzo. Si tratta di veicoli vecchi e super inquinanti che contribuiscono in massima parte alla scarsa qualità nell’aria. Il concentrato di queste emissioni nocive è nelle città grandi città, per cui, in talune di queste, esistono da anni limitazioni alla circolazione.

I divieti alla circolazione non bastano

“Ma i divieti non bastano ed occorre andare avanti in modo spedito sulla strada della sostituzione dei veicoli“. A lanciare l’allarme è stato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo al Festival di Green&Blue in Campidoglio a Roma. “La sostituzione dei veicoli, anche solo gli Euro 1 ed Euro 2, avrebbe significato enorme sul fronte ambientale – ha detto il ministro – se pensiamo che un Euro 2 inquina 28 volte un Euro 6.”

Il problema dei costi

Pichetto Fratin non ha nascosto il problema dei costi delle vetture, in un momento di forte tensione sulle famiglie. “L’esempio di Roma è significativo – ha aggiunto. – Un blocco esteso per le Euro 4 comporterebbe lo stop di 600-700.000 veicoli. E non tutti i possessori hanno la possibilità di cambiare l’auto. E dunque una politica anti-inquinamento andrebbe accompagnata da un potenziamento della rete di servizi pubblici”. E’ comunque dalle città che deve partire la strategia del governo. “Se il 70% delle emissioni nocive viene dalle città – ha ricordato il ministro – allora è proprio dalle città che bisogna cominciare ad affrontare in maniera sistematica ed energica il nodo dell’uscita dai combustibili fossili”.