Piemonte, lo stop ai diesel Euro 5 rinviato di un anno

Le auto Euro 5 potranno continuare a circolare in Piemonte. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Legge che rimanda il blocco al 1 ottobre del 2024. “L’obiettivo più importante da raggiungere, nel più breve tempo possibile, era quello di scongiurare il blocco dei veicoli Diesel Euro 5 in Piemonte a partire dal 15 di settembre. – ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. – Ci siamo riusciti ma la soluzione non era semplice e per nulla scontata”.

“È il risultato – ha aggiunto il ministro – delle interlocuzioni avute nelle settimane scorse tra i ministeri competenti e le Regioni del bacino padano, principalmente con il Piemonte, che a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 2020 e del 2022, aveva dovuto introdurre dal prossimo 15 settembre la limitazione della circolazione dei veicoli Euro5 nei Comuni con popolazione al di sopra del 10 mila abitanti”.

I dettagli del decreto

Il decreto che gli uffici del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica hanno predisposto, e che riguarda 76 comuni piemontesi prevede la revisione e l’aggiornamento dei Piani sulla qualità dell’aria da parte delle Regioni che nel 2017 avevano firmato l’Accordo di Programma, al fine di riesaminare i contenuti dei provvedimenti adottati alla luce dei risultati già conseguiti di riduzione delle emissioni inquinanti. Inoltre nelle more degli esiti di tali valutazioni, le misure di limitazione della circolazione di veicoli di categoria “diesel Euro 5”, possono essere attuate esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024 e in via prioritaria nei comuni superiori ai 30.000 abitanti, dotati di un’adeguata rete di trasporto pubblico locale e dove ci sono valori inquinanti alti che possono incidere sulla tutela della salute. Infine la facoltà che viene meno, diventa un obbligo a partire dal 1° ottobre 2025, sempre nei Comuni con le caratteristiche appena citate.

Tutto resta invariato

Alla luce di queste decisioni, in Piemonte, a partire dal 15 settembre 2023 e fino al 15 aprile 2024, alle limitazioni strutturali che già prevedono il blocco del traffico, tutti i giorni 24 ore su 24, per i diesel e benzina fino a Euro 2 e per i GPL e metano fino a Euro 1, si aggiungeranno solamente i provvedimenti temporanei già vigenti lo scorso anno: divieto di circolazione dalle 8:00 alle 19:00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dei veicoli dotati di motore diesel Euro 3 ed Euro 4 adibiti al trasporto persone e merci. Divieto di circolazione dalle 0:00 alle 24:00 tutti i giorni (festivi compresi) di tutti i ciclomotori e i motocicli Euro 0 ed Euro 1 adibiti al trasporto di persone o merci. Invece l’attivazione delle misure emergenziali scatterà solo con il superamento del livello limite giornaliero di PM10 con i livelli arancio e rosso