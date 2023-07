Pneumatici, in Italia un quarto delle auto ha le gomme non in regola

Pneumatici, in Italia un quarto delle auto ha le gomme lisce

In Italia il 25% delle auto in circolazione ha pneumatici non a norma e ciò rende le vetture poco sicure ed incide pesantemente sulle statistiche degli incidenti. L’allarme arriva da un report realizzato da Polizia Stradale, Assogomma e Federpneus, diffuso alla viglia delle grandi partenze per le vacanze estive.

Il dato negativo cresce con l’età delle auto prese in considerazione. Secondo l’indagine, le auto con meno di 10 anni di età presentano problemi agli pneumatici nella misura di 1 vettura su 5. Quelle che hanno più di 10 anni di età mostrano una frequenza più significativa dei problemi, con una vettura su tre che ha problemi alle gomme. Complessivamente sono state riscontrate non conformità agli pneumatici per 18 vetture su 100, che diventano quasi 25 su 100 se si considera anche l’assenza di revisione.

In sostanza le auto oggetto dell’indagine ha una vita media pari a circa 9 anni e dunque considerando che il parco circolante italiano oggi è in media di 12 anni e sei mesi, il dato reale che ne risulta sarebbe ancora più negativo. Tra l’altro l’indagine stessa ha visto controllate auto in sei regioni (Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Toscana, Marche e Puglia) e dunque, se si fossero considerate altre regioni storicamente meno virtuose, l’asticella del pericolo si sarebbe alzata ulteriormente,

I problemi riscontrati

Per quanto riguarda gli pneumatici non a norma nel 15-25% circa dei casi si è trattato di auto con le gomme lisce. Ma una tendenza particolarmente pericolosa messa in evidenza dal report è la non omogeneità dell’equipaggiamento, ovvero quelle vetture che montano pneumatici di marche o modelli diversi sullo stesso asse oppure con due pneumatici invernali e due estivi. Il primo è un equipaggiamento vietato dal Codice della Strada, il secondo è sconsigliato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Vi sono poi molti automobilisti che viaggiano con pneumatici danneggiati. L’indagine, come detto, ribadisce la diretta correlazione tra l’età dei veicoli e le loro condizioni di manutenzione. Più passano gli anni e più gli pneumatici risultano mal assortiti o danneggiati, mentre la percentuale di pneumatici lisci è praticamente una costante trascorsi i primi quattro anni dall’immatricolazione.

I costi

In Italia ogni anno si vendono circa 22 milioni di pneumatici. In linea di massima una buona gomma di fascia medio bassa costa circa 25 euro, per un treno di pneumatici bisogna dunque mettere in conto una spesa di almeno 100 euro (125 con un quinto di scorta). I prodotti di fascia media, invece, hanno un costo che oscilla tra i 40 ed i 50 euro e dunque servono 250 euro. I pneumatici top di gamma partono dai 100 fino ai 300 euro. Anche per quanto riguarda la manodopera del gommista ci sono variazioni di prezzo: il costo medio si attesta tra i 40 ed i 50 euro. Poi ci sono i costi dell’equilibratura.

Il caldo, le gomme ma anche le batterie

Ma non è solo l’usura a rendere un pneumatico poco sicuro. C’è poi il problema della pressione delle gomme. E dunque il consiglio è di effettuare controlli ogni volta che le temperatura subiscono notevoli variazioni (come in questi giorni di gran caldo), Temperature che agiscono direttamente anche sulla tenuta e autonomia delle battere delle auto elettriche. Che il freddo incida negativamente sull’autonomia delle auto elettriche è cosa risaputa. Ma anche il caldo estremo, fa danni.

Banali ma utili i consigli per evitare brutte sorprese a cominciare con l’evitare, durante lo stazionamento, di lasciare l’auto sotto i raggi solari ( secondo il National renewable energy laboratory, parcheggiare un veicolo elettrico alla luce diretta del sole può causare un aumento della temperatura della batteria fino a 12 gradi). Un altro consiglio utile è quello di mantenere il livello di carica della batteria tra il 20 e l’80%. Il caldo estremo influisce anche sulla velocità di ricarica, specialmente alle colonnine rapide a corrente alternata. Meglio quindi, se possibile, attendere le ore più fresche della giornata per ricaricare. Un problema in più in un Paese dove trovare una colonnina di ricarica è quasi come vincere al superenalotto