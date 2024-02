Le vetrine Polestar (comprese quelle della mega sede di Milano) brillano meno del previsto. Le vendite stanno crescendo ma al rallentatore, così l’azienda ha deciso di licenziare il personale e tagliare i costi. Il marchio svedese (che in realtà fa capo alla cinese Geely), dapprima una divisione di Volvo ma ora produttore indipendente, taglierà 15 pet cento dei suoi dipendenti, ovvero circa 450 persone. Secondo quanto riferito dalla Reuters l’obbiettivo è il pareggio entro il 2025. Gli analisti del settore affermano che Polestar sta seriamente perdendo terreno nei confronti di Tesla e della cinese Byd, che hanno una politica dei prezzi aggressiva. E dunque ecco il colpo di scure.

Volumi inferiori al previsto

Nel 2023, Polestar ha venduto 54 mila auto in tutto il mondo, ovvero il 6 per cento in più rispetto al risultato del 2022. Tuttavia, l’azienda rileva che i volumi di produzione sono inferiori al previsto di circa 10.000 – 20.000 unità, per cui il piano di vendita di 80.000 auto durante l’anno non è stato raggiunto. Ad oggi, la gamma Polestar è rappresentata da tre modelli con indici 2, 3 e 4. Il piano del marchio prevede che le vendite totali raggiungano le 160 mila unità l’anno prossimo, che in questa fase, tuttavia, sembra piuttosto difficile.

Prezzi troppo alti

Il problema dei modelli Polestar è che costano circa 10 mila dollari in più rispetto ai loro concorrenti Tesla. Gli esperti del settore ritengono che per competere con il marchio americano, così come con la cinese Byd la casa automobilistica svedese dovrà cambiare la sua strategia di mercato e diventare ancora una volta un satellite di Volvo e Geely. Queste due società possiedono l’88 per cento delle azioni Polestar. I tagli seguono a stretto giro quella che ha riguardato i dirigenti dei reparti di vendita e marketing, a loro volta licenziati e al cui posto sono stati nominati due ex manager di Volvo.

Ottimismo per il futuro

“La Polestar 4 è stata accolta molto bene in Cina e l’incremento della produzione è stata una pietra miliare importante per noi – ha dichiarato Thomas Ingenlath, Ceo di Polestar. – Le vendite del nostro Suv coupé inizieranno nelle prossime settimane in Europa e Australia, con le prime consegne della Polestar 3 previste per l’estate, e in questo modo concretizzeremo il nostro passaggio dall’essere un’azienda con un’unica auto in vendita a poter offrire tre auto diverso. Questo ventaglio di opzioni ci posiziona in modo diverso all’interno del mercato globale, dandoci prospettive di crescita decisamente maggiori. Il 2024 sarà pieno di trasformazioni ed entusiasmo”.

Scossoni anche in Italia

A dicembre c’era stato il cambio al vertice per la filiale italiana, la divisione della Casa premium svedese guidata fino ad allora da Alexander Lutz. Il suo ruolo di head of Polestar Italia, passa ora a Dimitris Chanazoglou, già responsabile della filiale svizzera e con una carriera ventennale nel settore dell’automotive. A settembre era stato aperto il primo Polestar space a Milano. Sono 150 i concessionari in tutto il mondo che , secondo quanto comunica l’azienda ” si discostano dal concetto tradizionale di punto vendita auto per diventare luoghi centrati sul veicolo e sulla mobilità elettrica e sul concetto di digital- first, in cui i veicoli vengono acquistati online”. Un sistema innovativo che però sembra non stia dando i risultati sperati.