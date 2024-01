Porsche: "Errore vietare auto diesel e benzina. Continueremo a produrle"

La nuova Macan è solo elettrica, ma Porsche non ha alcuna intenzione di smettere di produrre vetture con motore endotermico. Anche la casa tedesca delle auto sportive di lusso si unisce dunque alla nutrita schiera di coloro che sono contrari alla decisione dell’Europa sullo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035. Il direttore finanziario della Casa automobilistica, Lutz Meschke,lo ha detto senza mezzi termini a margine della presentazione del nuovo piccolo Suv della società tedesca. Meschke, che ha parlato anche di incentivi, è stato chiaro: “Vietare diesel e benzina dal 2035 è un errore. Noi continueremo a produrle”. “Dobbiamo vedere quanto sarà ripida la curva di accelerazione verso l’elettrico nei prossimi anni – ha aggiunto il manager. – Se la situazione sarà come quella attuale, con una certa riluttanza ad acquistare auto elettriche in Europa, forse le sovvenzioni torneranno anche in Germania”.

Il fronte dei no allo stop

La posizione contraria alla data limite del 2035 per le vendita di auto a benzina e diesel non è solo di Porsche, ma anche di altri Costruttori e Paesi europei. Tra le tante opinioni “anti-2035” c’è quella della Presidente del consiglio, Melonio, della Polonia e di Luca De Meo, ad di Renault. I dubbi arrivano dalla riduzione degli ordini di auto elettriche in tutta Europa, con automobilisti scoraggiati dalla mancanza di reti di ricarica affidabili, dal persistere di prezzi elevati e dalla riduzione degli incentivi per i veicoli elettrici in molti Stati Ue. .

La risposta dagli e-fuel

Va ricordato che la Commissione Ue ha già dovuto rimangiarsi la decisione del “solo elettrico” nel 2035. Proprio la Germania infatti, potenza europea e patria di Porsche, è riuscita a far “digerire” alla Ue la deroga sui carburanti sintetici, i famosi e-Fuel. La stessa Porsche, che ha già in gamma due modelli elettrici come Taycan e Macan, ha già investito 100 milioni di dollari negli E-Fuel. L’Italia dal canto suo chiede di inserire tra le tecnologie protette dopo il 2035 anche i biocarburanti.