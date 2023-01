Presentata a Milano la nuova Lancia Ypsilon: "La versione più connessa di sempre"

Presentata a Milano la nuova Lancia Ypsilon

Più connessa, efficiente e green. Forte dei successi commerciali che la vedono da quattro anni in testa al segmento B in Italia, Lancia Ypsilon è stata presentata sul mercato nella edizione 2023. “Dopo quattro generazioni, più di 3 milioni di unità vendute, 36 serie speciali, 38 anni di successi alle spalle”, ha detto Luca Napolitano, ceo del marchio Lancia, presente a Milano all’evento organizzato nel primo show room con la nuova identità di marca.

“La gamma Ypsilon presenta oggi la nostra fashion city car più connessa di sempre, grazie alla tecnologia wireless, con più stile e più efficiente, grazie al risparmio fino al 25% di carburante rispetto ad un motore tradizionale”, ha continuato.

Le comodità della nuova Lancia Ypsilon

Ypsilon offre di serie diverse dotazioni tecnologiche che intendono semplificare la vita del guidatore. La connettività si evolve con la radio con touchscreen da 7 pollici, ora completa di Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. È dotata inoltre del nuovo caricabatteria wireless per smartphone, posizionato sotto la leva del cambio.

E, per la prima volta sul modello, è presente la telecamera posteriore, che agevola le manovre di parcheggio per una vera esperienza stress-free. Equipaggiata esclusivamente con la motorizzazione mild hybrid che abbina il propulsore benzina 1.0, 3 cilindri da 70 Cv della famiglia Firefly, ad un gruppo elettrico BSG da 12 Volt e una batteria al litio, la nuova Ypsilon beneficia di tutti i vantaggi di un veicolo ibrido, in base alle normative locali, tra cui libertà di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato (Ztl), riduzione del costo del parcheggio nei centri cittadini e agevolazioni fiscali.

Le versioni e i prezzi

Ypsilon è di nuovo disponibile anche nella versione Gpl Ecochic. Questa motorizzazione a Gpl consente di risparmiare circa il 45% rispetto a un motore a benzina equivalente, cosa che corrisponde a quasi 700 euro all’anno su una percorrenza media di 15 mila chilometri. Diverse novità anche per quanto riguarda colori, interni ed accessori.

Si è lavorato anche sul fronte prezzi: grazie al finanziamento di Fca Bank, la nuova gamma Ypsilon è offerta a partire da 13.450 euro oltre ad oneri finanziari (anziché 17.100 euro). Con ecobonus statale a partire da 11.450 euro. In caso di finanziamento, ecobonus statale e rottamazione per Ypsilon vengono proposte 36 rate da 129 euro, anticipo 1.802 euro e rata finale residua 7.602 euro (Tan 6,85% e Taeg 10,31%).