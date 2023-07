Prima Tesla a guida completamente autonoma a fine anno

Tesla, entro fine anno la prima auto a guida autonoma

La prima Tesla completamente autonoma vedrà la luce entro la fine di quest’anno. Lo ha detto Elon Musk, ceo di Tesla. “Considerando dove si trova Tesla in questo momento – ha detto Musk, – penso che siamo molto vicini al raggiungimento di una guida autonoma senza supervisione umana”. “E’ solo una speculazione, ma penso che raggiungeremo la piena guida autonoma, forse i livelli quattro o cinque, entro la fine dell’anno ,- ha aggiunto Musk, facendo riferimento ai livelli di guida autonoma che non implicano l’assistenza umana alla guida. Il numero uno di Twitter ha ammesso che le sue previsioni precedenti erano sbagliate, ma ha affermato di ritenere che Tesla sia “più vicina che mai al suo obiettivo”. Il patron di Tesla ha infatti già più volte superato le date che aveva dato in passato per il lancio di un veicolo del genere, la cui tecnologia solleva molti interrogativi negli Stati Uniti, anche alla luce di alcuni incidenti anche gravi.

Il massimo è il livello 5

Musk, parlando di livello 4 o 5 ha fatto riferimento ad una scala standard ben precisa. Si parte dal livello 1 che comprende sistemi come il cruise control anche adattivo. In questi caso il controllo dell’auto rimane affidato al guidatore, che può staccare il piede dall’acceleratore. Fa parte del sistema anche la frenata di emergenza, oramai obbligatoria dal 2022. Si passa al livello 2 che in più dispone di un sistema che mantiene mantenendo l’auto all’interno delle strisce di una corsia. C’è poi anche il parcheggio da remoto: utilizzando uno smartphone è possibile manovrare la vettura per parcheggiarla perfino negli spazi stretti. Anche qui il conducente mantiene sempre la responsabilità. Scalino successivo è il livello 3 che consente al guidatore di dedicarsi ad altro durante la marcia. Le vetture possono accelerare, frenare, sterzare ed effettuare manovre di sorpasso in modo completamente automatico. Il guidatore deve però riprendere il controllo del mezzo in situazioni di difficoltà. È visto perciò come un livello di compromesso, potenzialmente pericoloso. E si arriva a livello 4 (l’annuncio di Musk) ovvero la guida totalmente automatizzata: in contesti chiusi quali le autostrade i veicoli possono gestire la guida autonomamente, lasciando libero il conducente di fare altro. Da ultimo c’è il livello 5 dove le auto non hanno volante né pedali, sono dei salotti viaggianti per trasportare passeggeri, i cosiddetti robotaxi.

Le vetture attualmente sul mercato hanno in buona parte sistemi di livello 1 e 2, pochissime di livello 3 anche perché molte legislazioni nazionali non consentono ancora l’utilizzo di livelli di automazione troppo “autonomi”.

Un business in accelerata

Intel prevede che il valore di beni e servizi per il settore legato alla guida autonoma sarà entro il 2050 pari a 7 mila miliardi di dollari, più del doppio di quanto previsto per la cosiddetta “sharing economy”.

Nel 2022 il solo mercato italiano delle auto connesse, (poco meno della metà del parco circolante con 19,7 milioni di veicoli) cioè di quelle che scambiano dati con l’esterno (infrastrutture, altri veicoli, ecc.), ha raggiunto un valore di 2,5 miliardi di euro, segnando una crescita del 16% rispetto all’anno precedente, nonostante la crisi dei microchip. E ciò rappresenta solo una parte dell’intero business della guida autonoma)

Gli inseguitori di tesla

Mercedes ha introdotto la guida livello 3 sia in America che in Europa e Cina. Il sistema di chiama Drive Pilot e viene proposto ai clienti tedeschi di Classe S e dell’elettrica Eqs. Ma a Nissan spetta però il primato di aver messo in vendita la prima auto con guida autonoma di livello 3. Pronti i primi modelli di Renault e Volvo che hanno terminato la fase di sperimentazione del terzo livello. Bmw ha pronto un optional livello 3 sulle serie ammiraglie. Una tecnologia realizzata con Stellantis che dovrebbe lanciare anch’essa i primi modelli il prossimo anno. Anche Volkswagen punta su fine 2024 o 2025. Per General Motors e Jaguar la data è il 2025. Ma attorno alla guida autonoma stanno emergendo start up di ogni tipo. Una gara in cui sono impegnati anche i colossi della now economy. Ad esempio la cinese Geely (che controlla Volvo ed è il primo azionista singolo di Daimler, con quasi il 10% di quote) e Baidu, il colosso di internet del Dragone, hanno annunciato di voler estendere la loro collaborazione sulla guida autonoma, anche per rivaleggiare con l’americana Waymo (controllata da Google). Questo per quanto riguarda gli annunci. E’chiaro però che come lo stesso Musk ha ammesso, vista la complessità della tecnologia qualche slittamento in avanti sarà possibile.

Automobilisti italiani divisi

La questione guida autonoma, divide ancora molto. Una ricerca dell’Osservatorio del Politecnico di Milano riporta che a fine del 2022 un italiano su due si diceva pronto a utilizzarla, anche per un fattore di sicurezza (31%); allo stesso tempo, il 37% non si sarebbe sentito pronto proprio per una percezione di scarso controllo sul veicolo e il 33% per non sentirsi al sicuro.