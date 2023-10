Rallenta la domanda di auto elettriche. E ora anche Tesla vende meno del previsto

Tesla tira il freno. Le consegne totali del terzo trimestre 2023 sono state 435.059, contro le 461.640 previste dagli esperti. Nel secondo trimestre, le consegne erano state 466.140. La casa automobilistica ha comunicato che il rallentamento è dovuto alla chiusura di alcune fabbriche per aggiornare le attrezzature e dunque “l’obbiettivo di volume per il 2023 di circa 1,8 milioni di veicoli rimane invariato”. Nel terzo trimestre del 2022, Tesla aveva prodotto 365.923 e consegnato 343.830 veicoli.

La domanda green rallenta

In realtà la società di Musk sconta anche un rallentamento della domanda delle vetture green. Secondo alcuni analisti Usa il rapporto deludente potrebbe far emergere la necessità di ulteriori tagli di prezzo per spingere le vendite a fronte dell’aumento della concorrenza e di un rallentamento più ampio della domanda di veicoli elettrici. “Non si tratta solo di problemi di fornitura, i segnali di domanda rimangono deboli”, ha detto il broker Guggenheim in una nota di questa settimana. “Ci aspettiamo che i tagli dei prezzi siano necessari nei prossimi trimestri – viene aggiunto – e ciò andrebbe a scapito dei margini di Tesla, leader del settore, che hanno già toccato un minimo di quattro anni”.

Tagli in Europa

Nel terzo trimestre, Tesla ha tagliato i prezzi dei suoi Model S e Model X dal 14% al 21% nei mercati principali di Cina e Stati Uniti. Ha anche aumentato gli sconti sui suoi cavalli di battaglia Model 3 e Model Y fino a oltre 5.000 dollari negli Stati Uniti, mentre ha tagliato i prezzi del Model Y e offerto altri incentivi in Cina. L’azienda ha anche tagliato il piano di produzione della sua fabbrica tedesca a causa della domanda debole, secondo quanto riportato da Business Insider.

Gli scioperi degli altri favoriscono Musk

Alcuni investitori sono però ottimisti sulle prospettive di Tesla anche a fronte dello sciopero per il rinnovo del contratto dei lavoratori di Ford, General Motors e Stellantis. L’agitazione sta per entrare nella terza settimana e qualsiasi aumento dei costi derivante da un potenziale nuovo contratto con il sindacato United auto workers metterà sotto pressione le case automobilistiche tradizionali in un momento in cui stanno già perdendo miliardi di dollari nelle loro attività del settore elettrico. “In questo momento non si vuole davvero investire in Ford o Gm e per molti investitori statunitensi, Tesla è l’unica alternativa – ha dichiarato Thomas Martin, senior portfolio manager di Globalt investments. Le azioni di Tesla sono scese di circa il 5% questo mese sulle aspettative di una mancata consegna. Ma sono quasi raddoppiate in un anno.