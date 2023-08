Auto, lo scontro Europa-Cina al Salone di Monaco

Monaco come anticipazione di quello che potrebbe essere il mercato europeo dell’auto tra una decina di d’anni? Speriamo di no, perché al Salone bavarese, erede di Francoforte, i rapporti di forza tra le Case di occidente ed oriente sembrano quasi già rovesciati rispetto all’edizione precedente, avvenuta prima della pausa Covid. Così, complice la spinta all’elettrico, in vetrina si moltiplicheranno le novità targate “made in Cina”. Anche l’Europa fa la sua parte, soprattutto con Bmw (padrona di casa) ma vi sono piccoli spazi, come quello di Stellantis, rappresentata solo da Opel. che danno da pensare. Strategia commerciale, vien detto, ma intanto le assenze pesano, soprattutto in una rassegna che rappresenta uno dei mercati più ricchi del mondo.

Le novità

Ma vediamo cosa ci riserva la rassegna (in calendario dal 5 al 10 settembre) e che gli organizzatori puntano a far diventare la “piattaforma globale di riferimento non solo per la mobilità, ma anche per la sostenibilità e la tecnologia”. E dunque accanto alle Case automobilitiche ed a società del mondo dell’automotive quali Bosch, Continental, Siemens, Webasto,ZF, e Catl, hanno spazi propri anche società come Amazon Web Services, la Luminar e la Qualcomm oltre a aziende dell’elettronica e istituti di ricerca.

La pattuglia europea

Da Audi ci si aspetta il restyling della Q8 e la nuova generazione di A4 (che si trasformerà in A5) ma queste novità potrebbero arrivare solo a fine anno . Forte attesa per la Q6 e-tron primo modello a utilizzare la nuovissima piattaforma Ppe (Premium Platform Electric) sviluppata con Porsche, che potrebbe quindi essere l’unica protagonista dello stand dei quattro anelli.

A Monaco Bmw gioca in casa e mira a fare la parte del leone, in particolare con una concept concept basata su una nuova piattaforma l destinata a fare da base a numerosi modelli dell’elica. Il prototipo avrà uno stile molto vicino a quello della vettura che entrerà in produzione nel 2025 in Germania ed anche in Cina. Oltre all’elettrica Bmw i5, ci saranno in vetrina anche due versioni ibride plug-in della nuova Serie 5. Altra anteprima mondiale è la Bmw i7 Protection, berlina superblindata.

Elevata l’attesa per le novità Mercedes dopo che il Ceo, Ora Kaellenius ha detto che a Monaco vederemo il nuovo concetto “di auto di lusso”. Un esempio dovrebbe essere una berlina-coupé erede della Cla. Ci sarà poi la nuova Classe E All-Terrain, assieme alle concept Vision Eqxx e Vision One-Eleven. Passando a Mini sono in programma due importanti novità elettriche: la Mini Cooper elettricae la Countryman elettrica. Wolkswagen gioca in grande e mette in vetrina la Id.7 Gtx oltre che la nuova generazione di Passat e Tiguan. Vi potrebbe poi essere il restyling della golf. Dal canto suo Renault posta a Monaco la Scenic elettrica. Da ultimo c’è Stellantis presente solo con il marchio Opel e le elettriche Astra e Corsa.

L’esercito cinese

La presenza di costruttori cinesi ai saloni europei ormai, come detto, non stupisce più e dopo le grandi sorprese di Parigi Byd si prepara a concedere il bis a Monaco con nuovi modelli a batteria Si tratta della berlina Byd Seal e dalla sua versione Suv chiamata Seal U, mentre il marchio di lusso Denza sbarca per la prima volta nel Vecchio Continente con la multispazio elettrica Denza D9. Immancabile ormai Dongfeng Group. Il colosso cinese nato durante la presidenza di Mao è tra i primi quattro costruttori della Repubblica Popolare e ha recentemente presentato la Dongfeng E70, prima auto al mondo con motori elettrici installati direttamente nelle ruote. Un sistema che potrebbe rivoluzionare il mercato e che potrebbe essere tra le novità presenti nello stand al Salone di Monaco 2023. Ma per il Dragone ci saranno Hongqi, Lonfeng, Hozon, Leapmotor, Rmac, Sokon tutte con un esercito di auto elettriche.

Auto a Stelle e Strisce

Ford, dopo aver mandato in pensione la Fiesta, portyerà a Monaco la Explorer, primo Suv 100% elettrico basato sulla piattaforma Meb di Volkswagen. Modello strategico e ambasciatore di una nuova gamma Ford concentrata su Suv e crossover. A Monaco ci potrebbe essere anche la nuova Puma elettrica. Ma il nome forse più importante in un salone come quello tedesco tutto proiettato all’elettrico è quello di Tesla, fresca degli incredibili risultati della Model Y. Per Tesla la presenza alla kermesse è un salto di strategia visto che Elon Muask ha sempre snobbato le vetrine delle auto.

La matricola del miracolo in Borsa

VinFast ha fatto il suo debutto in Borsa il giorno di Ferragosto registrando immediatamente valori da record: nel primo giorno di scambi, la sua capitalizzazione ha infatti raggiunto quota 85 miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto a colossi come General Motors. Il costruttore vietnamita continua a girare per i saloni di mezzo mondo a portare la propria gamma di Suv, pronti ad arrivare in Europa dopo lo sbarco negli Stati Uniti.