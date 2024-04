Il titolo Salvatore Ferragamo sotto pressione in Borsa

Continuano le vendite sul titolo Salvatore Ferragamo, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, dopo che nelle scorse ore sono arrivate nuove revisioni al ribasso per il target price.

Stifel l’ha portato a 10,3 euro per azione dai 11,5 euro precedenti, UBS l’ha ridotto a 9,5 euro per azione ai 10,5 euro precedenti, Barclays l’ha abbassato a 9,7 euro per azione dai 12 euro precedenti.

In discesa Ferragamo, che si attesta a 9,79 euro, con un calo del 4,07%. Attesa per il resto della seduta un’estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 9,67 e successiva a 9,56. Resistenza a 10.

(Teleborsa)