Schiaffo alla maggioranza Ursula: in Commissione sì allo slittamento di Euro 7

A dare ancor più forza all’allarme-Cina rilanciato da Salvini ci ha pensato, al medesimo convegno, Gianluca Di Loreto, partner della società di consulenza Bain & Company. “Bisogna farsene una ragione – ha detto Di Loreto, – il baricentro mondiale è sempre più spostato in Asia e lo stesso vale per l’auto, con la componente europea che ormai deve accontentarsi di un ruolo secondario a livello globale”. “L’Europa ha sempre giocato in attacco nel mondo delle quattro ruote, ma ora si è arroccata in difesa – ha spiegato il manager Bain. – Non deve dunque sorprendere il crescente peso di Pechino in campo automobilistico. Tra il 2000 e il 2022, la Cina è salita dal 4% al 32% della produzione globale, mentre l’Europa è scesa dal 34% al 19% e il Nord America dal 31% al 17%“. Ecco perché, per Di Loreto occorre una riflessione sulla transizione all’elettrico: “Combattere il cambiamento climatico è doveroso, ma bisogna tener conto del contesto: il peso dell’Europa si è ridotto. progressivamente nel tempo”.

La concorrenza cinese

E mentre Renault, per bocca del suo Ceo, Luca De Meo conferma la strategia che porterà il gruppo al “tutto elettrico” nel 2030, dal fondatore e presidente emerito di Brembo, Alberto Bombassei, arriva il monito sul rapporto tra industria europea e cinese. “‘Il problema della qualità delle auto cinesi é una leggenda che ci siamo raccontato noi per giustificare le nostre mancanze – ha detto Bombassei. “I cinesi sono partiti da zero ma, a differenza nostra, hanno dei tempi di pianificazione più lunghi – ha aggiunto – A questo si aggiunge il fatto che la diffusione delle auto elettriche é molto più aggiornata. Sarebbe triste se l’Europa venisse invasa dalle auto cinesi perché non abbiamo delle alternative economiche così concorrenziali rispetto a loro che ricevono aiuti di Stato mentre da noi é vietato”.