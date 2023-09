Sciopero senza precedenti negli Usa: si fermano Stellantis, Ford e Gm

Iniziato uno sciopero senza precedenti nel settore auto degli Stati Uniti. I lavoratori di tre grandi stabilimenti di assemblaggio di Gm, Ford e Stellantis da oggi incrociano le braccia dopo due mesi di trattative infruttuose per il rinnovo del contratto. La protesta, attuata in contemporanea, coinvolge migliaia di lavoratori e potrebbe espandersi anche in altri siti produttivi.

Pesanti conseguenze economiche

Grazie al fondo da 825 milioni di dollari a disposizione del sindacato di categoria Uaw, i dipendenti delle tre case automobilistiche saranno tutelati almeno per tre mesi di sciopero. In sostanza riceveranno 500 dollari a settimana e il pagamento dell’assicurazione sanitaria. In un comunicato ufficiale Ford si è detta “assolutamente impegnata a raggiungere un accordo che premi i dipendenti e tuteli la capacità” dell’azienda “di investire per il futuro” nel mezzo della trasformazione dell’industria automobilistica verso l’elettrico. Nel frattempo l’amministrazione Biden, che segue la vicenda da lontano, starebbe preparando piani di emergenza per aiutare i fornitori delle case auto.

Le richieste e le risposte

Il sindacato ha chiesto a Gm, Ford e Stellantis un aumento dei salari del 40% in quattro anni, la copertura pensionistica per tutti i dipendenti, benefit migliori e compensi maggiori per i nuovi assunti. Le tre Case automobilistiche hanno portato avanti le trattative separatamente e il Uaw ha bocciato ogni soluzione definendone alcune “un insulto”. Da parte sua Ford ha reso noto che l’offerta fatta al sindacato più di due giorni fa è “storicamente generosa, con significativi aumenti salariali” e altri benefici.