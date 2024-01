Sorpresa, in Germania ripartono le vendite di auto a benzina e diesel

Pure in Germania l’auto elettrica va in tilt. Dopo anni di calo, infatti, le vendite di vetture a benzina e diesel torna a crescere. E’ questa la principale sorpresa che emerge dall’analisi degli acquisti degli automobilisti tedeschi nell’anno appena trascorso. In sostanza, mentre il comparto “a spina” resta positivo ma con un aumento percentuale nettamente inferiore al previsto ( 524mila unità vendute, con una crescita dell’11.4 per cento) le auto a benzina hanno totalizzato quota 979mila immatricolazioni, in crescita del 13,3 per cento rispetto al 2022.

Senza incentivi l’elettrico si spegne

Nonostante lo stop deciso dall’Ue alle auto endotermiche dal 2035 i tedeschi (come gli italiani e gran parte degli automobilisti di tutto il mondo) ) non sono ancora pronti ad abbandonare i modelli a benzina e diesel. E basta che i governi sospendano i ricchi incentivi all’acquisto di auto green che i mercati vanno riposizionandosi su percentuali non drogate e a favore dell’endotermico. Ciò è avvenuto nel Regno Unito e, appunto, in Germania. Mentre in Paesi come l’Italia neppure i bonus hanno convinto i consumatore a scegliere green. In Germania la performance peggiore è però quella registrata dalle ibride plug-in, che senza incentivi sono calate del 50% fermandosi a 176mila immatricolazioni. Un dato in controtendenza rispetto a quanto avviene in Europa, Italia compresa, dove le ibride mostrano una buona vitalità.

Perché non si attacca la spina

Ernst & Young, in una ricerca ad hoc sull’elettrico, arriva a prevedere un 2024 tutt’altro che roseo per le green. “La mancanza di sostegno statale – viene spiegato nel report, – porterà a un calo delle nuove immatricolazioni di veicoli elettrici. Il mercato delle auto elettriche non è infatti ancora in grado di reggersi in piedi da solo, ma dipende dai sussidi statali”. Le ragioni sono legate al prezzo elevato delle auto a spina (dal 20 al 30% in più degli stessi modelli endotermici) sino ai maggiori costi delle riparazioni, difficoltà nel rivendere l’usato, per finire alla insufficiente rete di centraline di ricarica sul territorio.