Sorpresa, l'auto più ecologica del 2024 ha il motore endotermico

Molti fattori determinano l’impatto ambientale di un’auto o di un camion leggero. Le emissioni di scarico e l’efficienza del carburante sono chiaramente importanti, ma a pesare ci sono anche i materiali utilizzati per la produzione del veicolo e alla fine le tecniche e le problematiche di smaltimento e riciclaggio. Quella che, in sostanza, viene definita valutazione del ciclo di vita di un’auto. Tenendo conto di tutti questi parametri, GreenerCars, società che fa parte del “Consiglio americano per un’economia efficiente dal punto di vista energetico” stila ogni anno una speciale classifica sulle auto più o meno green. Una classifica che questanno ha destato stupore.

L’auto più green è endotermica

Al primo posto infatti si è posizionato un veicolo con motore a combustione interna, superando tutti gli altri concorrenti. E’ vero che dal secondo al quinto posto troviamo veicoli completamente elettrici, ma sul gradino più alto del podio c’è una vettura con tecnologia tradizionale a dimostrazione che la decisione di vietare la vendita di auto diesel e benzina dal 2035, azzerando la ricerca sui miglioramenti del motore endotermico, appare forse prematura. Sta di fatto che lo studio in questione ha preso in considerazione l’impatto ecologico di 1.200 veicoli, valutando le emissioni di CO2 durante la produzione e l’uso, nonché l’impatto di tutti gli altri inquinanti. Una volta analizzata una mole enorme di dati è stato assegnato un punteggio ad ogni vettura che va da 0 a 100, dove 100 sta per auto assolutamente “pulita” e 0 invece “estremamente inquinante”.

La Toyota batte tutti

La Toyota Prius Prime SE si è aggiudicata il primo posto in classifica con 71 punti. Secondo stime del Consiglio americano per un’economia efficiente, sarebbero necessari solo 529 dollari per alimentare la Prius nel corso di un anno. “La vittoria è merito anche del suo design – ha spiegato Peter Huether, ricercatore associato senior per i trasporti GreenrsCar. Al secondo posto si è piazzata la Lexus RZ 300e (67 punti) mentre la Mini Cooper S elettrica si è aggiudicata il bronzo. La Nissan Leaf e la Toyota bZ4X hanno completato rispettivamente il quarto e il quinto posto nella classifica. Al sesto e settimo posto tornano due vetture ibride, la Toyota RAV4 Prime e la Hyundai Elantra Blue. La lista della vetture meno green si compone di sette Suv, un’auto sportiva, una berlina e tre camion. Al primo posto della classifica delle più inquinanti troviamo la Mercedes-Benz AMG G63, seguita da Ram 1500 TRX , Ford F150 Raptor, Cadillac Escalade, Dodge Durango SRT, Jeep Wrangler.