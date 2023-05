Stellantis, accordo con Vulcan su energia geotermica in stabilimento Francia

Stellantis, accordo con Vulcan su geotermico

(Teleborsa) – Stellantis, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, ha siglato un accordo vincolante con Vulcan Energy per la prima parte di un piano multifase per lo sviluppo di nuovi progetti geotermici. L’obiettivo è quello di decarbonizzare il mix di energie del sito industriale di Stellantis a Mulhouse, in Francia. Nel quale vengono prodotte le vetture DS7, Peugeot 308 ed e-308, 508 e la nuova 408.

Secondo le attuali ipotesi, il progetto potrebbe coprire una parte significativa del fabbisogno energetico annuale del sito industriale a partire dal 2026, si legge in una nota.

“Zero emissioni entro il 2038”

“Questa partnership con Vulcan rafforza il nostro impegno a promuovere soluzioni per l’energia pulita in tutta la nostra azienda – ha dichiarato Arnaud Deboeuf, Chief Manufacturing Officer di Stellantis -. Rappresenta una delle numerose iniziative che stiamo esplorando per raggiungere il nostro obiettivo di zero emissioni di carbonio entro il 2038. In linea con il nostro piano strategico Dare Forward 2030″.

Si tratta del quarto accordo tra Vulcan e Stellantis. Tra i due gruppi c’è già un accordo vincolante per la fornitura di idrossido di litio siglato nel 2021. Un investimento azionario e un accordo per la fornitura di idrossido di litio nel 2022. Un accordo vincolante per lo sviluppo congiunto di progetti su energie rinnovabili per lo stabilimento Stellantis di Rüsselsheim in Germania, siglato nel 2023.