“Abbiamo una strategia chiara per i prossimi dieci anni – ha detto Ned Curic, chief engineering & technology officer di Stellantis, all’inaugurazione del Battery technology center del gruppo a Torino Mirafiori. – C’è molto da lavorare. Faremo auto elettriche per tutti”. Dichiarazioni ottimistiche che rilanciano però il tema di dove il gruppo italo-francese intende promuovere tutto questo lavoro. Contestualmente alla presentazione torinese (investimento di 40 milioni e cento addetti) è arrivata anche la notizia che il maxi impianto industriale in Algeria è stato realizzato nei tempi previsti e che da dicembre comincerà a marciare a pieno ritmo.

Dall’impianto algerino usciranno per ora 30 mila vetture all’anno. E si tratta di modelli strategici come la 500 ibrida e la 500 x (oltre a modelli non ancora presentati ma già in pista). In tutto questo a Termoli ed a Menfi si attende, dopo annunci e conferme, quella grande riconversione industriale che dovrebbe permettere di salvaguardare i posti di lavoro e l’indotto. Di più. Da Stellantis ci si attende il piano promesso al governo che dovrà portare la produzione di vetture in Italia dalle odierne 400mila ad un milione.

Primo impianto in Europa

Sta di fatto che il management di Stellantis ha messo particolare enfasi nel presentare il programma per Torino. “Il nuovo Battery technology center, primo in Europa significa tantissimo per Stellantis – ha spiegato Ned Curic, – e permetterà di gestire internamente e direttamente il design e lo sviluppo delle batterie per la futura generazione di veicoli elettrici del gruppo, con la possibilità di eseguire una vasta gamma di test su batterie, moduli e celle dallo sviluppo fino alle fasi pre-produttive”. In sostanza nello stabilimento (che non è un sito produttivo) , si effettueranno test di durata delle batterie, soprattutto prototipi per futuri sviluppi, simulando la vita della batteria, caricandola e scaricandola, nelle varie tipologie di ambiente e di guida. Gli addetti sono cento e tutti ad elevata specializzazione. Ma Curic non esclude una possibile crescita del personale anche grazie al rapporto con il Politecnico di Torino.

Fiat, in Algeria duemila posti di lavoro

Entra intanto nel vivo il progetto per la produzione di auto Fiat in Algeria. I lavori per la costruzione dell’impianto di Tafraoui sono stati completati nei tempi stabiliti. E la prima Fiat 500 dovrebbe uscire dalle catene di montaggio a dicembre. L’annuncio è arrivato nell’ambito della visita di Ali Aoun, ministro dell’industria algerino,. Samir Cherfan, direttore esecutivo di Stellantis in Medio Oriente e Africa, ha, sottolineato il “rispetto degli impegni” con le autorità algerine, e l’obiettivo di creare un vero e proprio ecosistema locale: Stellantis ha stanziato i primi 200 milioni di euro a cui seguiranno altri investimenti per arrivare nel 2026 ad avere una capacità produttiva di 90 mila veicoli l’anno, con quasi 2 mila posti di lavoro e un tasso di “localizzazione” delle forniture superiore al 90%.

Lancia torna in Francia

Una buona notizia arriva infine dal marchio Lancia. C’è stata infatti la conferma del ritorno sul mercato francese del blasonato e storico marchio made in Italy. Lo sbarco in terra transalpina avverrà con il debutto della nuova Ypsilon nella seconda metà dell’anno prossimo. “La Francia è un Paese che significa molto per il marchio – ha detto l’amministratore delegato Luca Napolitano, – sia per l’amore per lo stile e il design italiano, sia per l’importanza del segmento B”. Per la nuova Ypsilon saranno nominati 20 nuovi concessionari che andranno ad affiancarsi a 80 punti di assistenza post-vendita. La Francia è uno dei sei Paesi europei individuati dal gruppo Stellantis per riportare la Lancia all’estero.