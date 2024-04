Nuovi modelli, purché non tutti elettrici. Gli incontri partiti oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy sugli stabilimenti Stellantis e sulla la rinascita dell’industria dell’auto in Italia fanno i conti con le vendite inferiori al previsto dei veicoli a “spina”. E soprattutto su mesi di mancate promesse del gruppo franco-italiano che, a fronte di annunci di nuovi investimenti, ha in realtà attuato una politica di massiccia cassa integrazione e una drastica cura dimagrante culminata, solo negli ultimi dieci giorni, con un taglio di oltre 3.500 addetti. In ogni caso il ministro Urso, al termine della prima riunione che ha riguardato il futuro dell’impianto di Melfi, ha espresso una cauta soddisfazione perché “Stellantis ha ribadito che intende realizzare in Basilicata cinque modelli“. E cauta soddisfazione è anche quella dei sindacati. “Anche noi siamo soddisfatti della conferma dei cinque modelli da parte di Stellantis a Melfi sulla futura piattaforma medium – hanno detto i rappresentanti dei lavoratori, – ma chiediamo che una parte di questi sia ibrida giacché i full electric stentano ad imporsi sul mercato“.

Presto per tirare le somme

Dopo Melfi sarà il turno di Mirafiori e quindi di Atessa, sui veicoli commerciali. “Alla fine vorremo giungere a un documento conclusivo – ha spiegato ancora Urso, – che diventi vincolante sia per l’azienda sia per il governo e per le regioni, e che sia condiviso dalle parti sociali e dall’Anfia”. “Mesi fa qui al Mimit lo stesso Ceo del gruppo, Carlos Tavares, aveva preso un impegno per Melfi – ha detto il ministro. – E oggi é iniziato un percorso per fissare stabilimento per stabilimento gli obiettivi. Siamo partiti bene ma solo la termine degli incontri potremo tirare le somme”. ‘Il governo ha già dato, nel senso che ha realizzato cose che prima sembravano impossibili. Ora tocca all’azienda adattare il suo piano industriale, finanziario e di internazionalizzazione rispetto a quello che il sistema Italia si aspetta, non il Governo ma il sistema Italia, le Regioni, l’industria automotive e i sindacati”.

Il nodo dell’elettrico e dell’indotto

I sindacati chiedono anche garanzie sull’indotto ovvero sulle migliaia di piccole fabbriche nate attorno ai grandi poli Stellantis che potrebbero finire azzerati dalla transizione all’elettrico. Case come Toyota hanno stanziato, proprio per sostenere i fornitori storici, fondi per milioni di dollari mentre Stellantis, dalle dichiarazioni dello stesso Tavares, dembra decisa a lasciare l’indotto al proprio destino. “Siamo di fronte ad una vera emergenza che coinvolge migliaia di posti di lavoro – spiega Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto. – bisogna fare qualcosa”. “Il pacchetto incentivi é un primo passo – aggiunge la Uil, – ma sicuramente non sufficiente per quella che é la dimensione della transizione che causa non pochi problemi ai consumatori e ai lavoratori”. “Noi speriamo che si tenga conto del mercato – è la conclusione, – e che per Melfi questo quinto modello sia possibilmente non elettrico ma ibrido”.

Gli incentivi fino a 13.500 euro e le richieste Stellantis

Proprio sugli incentivi si gioca una partita tra governo e Stellantis che ha preso le fattezze di un braccio di ferro. Il Ceo, Tavares, ha a più riprese apertamente dichiarato che “gli investimenti in Italia sono legati ai sostegni dello Stato che tradotto significa incentivi”. Dal canto suo il ministro Urso anche nella riunione su Melfi ha detto che “il governo ha fatto tutto il possibile, ed anche di più, sul fronte degli incentivi legati all’acquisto delle nuove auto. Ora Stellantis deve fare la propria parte”.

Ed in effetti il decreto attuativo per i nuovi incentivi è pronto. L’ultima stesura, che attende solo la firma della Corte dei Conti, prevede fondi per 950 milioni di euro (793 dei quali destinati alle sole auto). I bonus arriveranno a un massimo di 13.750 euro per chi ha un Isee al di sotto della soglia dei 30 mila euro. Tra le novità si segnala l’introduzione di un incentivo per la conversione di auto Euro 4 o successive in bifuel a Gpl o metano.

Per quanto riguarda 61-135 g/km CO2 la soglia di prezzo massima del modello che si va ad acquistare è di 35 mila euro Iva esclusa. In questo caso per accedere al contributo bisogna necessariamente rottamare un’auto: sono previsti 1.500 euro con rottamazione di una Euro 4, 2.000 euro per una Euro 3, e 3 mila euro per una Euro 2 o precedente. Questa è la fascia più ampia di modelli, nonché la più ricercata dai clienti poiché comprende principalmente automobili a benzina o ibride, mild o full: sono previsti 403 milioni di euro di incentivi. C’è poi la fascia 21-60 g/km CO2. In questo caso il tetto di spesa è di 45 mila euro più Iva, con 4 mila euro di ecobonus indipendentemente dalla radiazione di un altro veicolo. Rottamando un’Euro 4 il bonus si alza a 5.500 euro, 6.000 euro per una Euro 3 e 8 mila euro per una Euro 2 o precedente. In questa fascia rientrano le auto elettriche plug-in e a disposizione ci sono 150 milioni di euro a disposizione. Si arriva quindi a 0-20 g/km CO2: in questa soglia non rientrano più soltanto le automobili elettriche, ma anche delle ibride plug-in molto virtuose: il tetto di spesa è però di 35 mila euro più Iva e molti modelli non possono accedere ai bonus proprio a causa dei loro listini. Senza rottamazione l’incentivo è di 6 mila euro, mentre rottamando una Euro 4 si arriva a 9 mila euro, con una Euro 3 a 10 mila euro e con una Euro 2 o precedenti a 11 mila euro. In totale per questa categoria di veicoli sono previsti 240 milioni di euro di fondi. Per i redditi più bassi è prevista anche la possibilità di rottamare un’auto Euro 5 per accedere a 8 mila o 5 mila euro di bonus, rispettivamente per le fasce di emissione 0-20 e 21-60 g/km CO2. Per queste due categorie è prevista anche una maggiorazione del 25% dei contributi per singoli componenti di un nucleo familiare con Isee sotto 30 mila euro: si può così arrivare fino a un massimo di 13.750 euro rottamando un’auto pre-Euro 3 e acquistando un’auto elettrica.

Mirafiori e lo sciopero del 12 aprile

In attesa dei nuovi incentivi (ci vorrà circa un mese per il via libera finale) una delle partite più delicate per il governo è quella di Mirafiori. L’impianto che è stato il cuore dell’automobile italiana vedeva al lavoro oltre 60 mila dipendenti mentre oggi è uno stabilimento che conta poco più di 10 mila addetti in cassa integrazione da mesi. Da tempo i sindacati chiedono che a Torino vengano realizzati nuovi modelli in grado di ridare vita all’automotive piemontese dopo la chiusura, tra le altre cose, dello stabilimento Maserati di Grugliasco. Anche per Mirafiuori le promesse da parte di Stellantis si sono sprecate senza però arrivare a decisioni davvero risolutive. Pure l’ipotesi di produrre una piccola cinese somigliante alla 500 è tramontata con l’annuncio di Tavares che quel modello sarebbe stato realizzato in Polonia. Da qui la decisione di incrociare le braccia (unitariamente dopo 15 anni) il 12 aprile. Sempre che dal ministero non arrivino novità.