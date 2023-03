Stellantis cresce nella mobilità e noleggio a lungo termine

Stellantis punta sulla mobilità e sul noleggio a lungo termine grazie ad una partnership sempre più stretta con Crédit Agricole.. Una formula, quella del noleggio, in crescita in un mercato dell’automotive che vede in generale vendite non brillanti. E’ in questa logica che va inquadrato l’accordo tra la casa automobilistica e l’istituto di credito transalpino per l’acquisizione delle attività di Ald e LeasePlan rispettivamente in Portogallo e in Lussemburgo . “L’annuncio rappresenta – spiega una nota – un’immediata accelerazione delle due società nel settore della mobilità e del noleggio a lungo termine”.

L’accordo fa seguito alle partnership annunciate a fine 2021 tra Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance, relativi alla creazione di una NewCo congiunta, leader europeo nel noleggio a lungo termine di veicoli, e all’acquisizione da parte di Crédit Agricole consumer finance del 100% del capitale di Fca Bank.

Un milione di veicoli entro il 2026

“L’acquisizione delle realtà in Portogallo e Lussemburgo rappresenta un’eccellente opportunità per rafforzare la NewCo fin da subito ed è una leva aggiuntiva per portare la sua flotta a un milione di veicoli entro il 2026, nell’ambito della nostra ambiziosa strategia Dare Forward 2030 – ha spiegato Philippe de Rovira, chief affiliates officer di Stellantis. – Leasys e Free2move Lease rappresentano al momento una flotta di circa 828.000 veicoli”.

Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance hanno firmato inoltre un accordo relativo alla vendita delle attività di Ald in Irlanda, Norvegia e Portogallo, nonché delle attività di LeasePlan in Repubblica Ceca, Finlandia e Lussemburgo. Queste cessioni avverranno in base agli impegni assunti da Ald nei confronti della Commissione Europea in relazione alla proposta di acquisizione di LeasePlan da parte di Ald.