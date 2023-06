Stellantis e Foxconn in joint venture per vendere semiconduttori

Joint venture tra Stellantis e Foxconn per i semiconduttori

(Teleborsa) – Stellantis, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo e Foxconn, azienda taiwanese produttrice di dispositivi elettronici, hanno creato SiliconAuto. Si tratta di una joint venture paritetica che, a partire dal 2026, si occuperà della progettazione e della vendita di una famiglia di semiconduttori all’avanguardia per gli operatori dell’industria automobilistica, inclusa Stellantis stessa.

La joint venture unisce le capacità di sviluppo e le competenze di Foxconn nel settore Ict con la profonda conoscenza da parte di Stellantis delle diverse esigenze di mobilità a livello mondiale, si legge in una nota. SiliconAuto fornirà ai suoi clienti semiconduttori esplicitamente progettati per il settore automotive. Componenti necessari per il funzionamento dei numerosi moduli e funzioni controllati da computer, particolarmente importanti nei veicoli elettrici.

Componenti essenziali

“Stellantis beneficerà di una costante fornitura di componenti essenziali, fondamentale per promuovere la rapida trasformazione in termini di software dei nostri prodotti – ha dichiarato Ned Curic, Chief Technology Officer di Stellantis -. Il nostro obiettivo è quello di realizzare veicoli perfettamente connessi con la vita quotidiana dei nostri clienti. E di offrire prestazioni ai vertici del settore anche anni dopo l’uscita dalla fabbrica. Grazie a questa joint venture possiamo creare innovazioni ad hoc tramite una partnership efficiente”.

Sede in Olanda

SiliconAuto avrà la propria sede nei Paesi Bassi. Il management è costituito da dirigenti di entrambi i fondatori. Stellantis fornirà a SiliconAuto le competenze necessarie per poter offrire le capacità richieste dai veicoli elettrici a batteria e dalle piattaforme di veicoli plurialimentati del futuro